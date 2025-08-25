DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,40 -2,9%Dow45.264 ±-0,0%Nas21.477 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,43 -1,9%Gold3.385 +0,5%
Notierung im Blick

Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag schwächer

26.08.25 16:10 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 16,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
Um 15:53 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 16,83 USD ab. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,77 USD nach. Mit einem Wert von 17,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 288.224 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 13,31 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 74,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 06.08.2025 vor. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

