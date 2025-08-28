Lyft Aktie News: Anleger greifen bei Lyft am Freitagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Lyft-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,17 USD. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 16,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 196.843 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,07 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,90 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 06.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

