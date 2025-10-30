Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 19,89 USD.

Das Papier von Lyft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 19,89 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 19,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,76 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 349.146 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Mit einem Kursverlust von 51,41 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lyft-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,44 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 USD je Aktie.

