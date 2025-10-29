Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochabend im Plus

So entwickelt sich Lyft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 20,10 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,37 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 20,04 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.130.716 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 16,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 51,92 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Lyft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

