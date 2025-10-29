Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 20,18 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 20,18 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,24 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 471.447 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei 23,50 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 16,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,11 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 06.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mrd. USD in den Büchern standen.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lyft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Lyft-Aktie belaufen.

