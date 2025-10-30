Lyft Aktie News: Lyft büßt am Donnerstagabend ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 19,89 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,89 USD ab. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 19,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,76 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.223.281 Lyft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 23,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 18,15 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 51,41 Prozent wieder erreichen.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet. Lyft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2025 1,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

