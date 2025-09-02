DAX23.620 +0,6%ESt505.330 +0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.205 -0,4%Euro1,1631 -0,1%Öl68,82 -0,4%Gold3.531 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 SMA Solar A0DJ6J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet etwas stärker -- Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 für Allianz-Aktie
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind
Lufthansa-Aktie: Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor - Neuausgabe von Wandelanleihe angekündigt Lufthansa-Aktie: Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor - Neuausgabe von Wandelanleihe angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

MÄRKTE ASIEN/Aktien schwach - Börse in Seoul entzieht sich Abwärtstendenz

03.09.25 09:13 Uhr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Börsen ist es am Mittwoch auf breiter Front abwärts gegangen. Zur Verkaufsneigung trugen auch leichtere Vorlagen der US-Börsen bei. Allgemein belasteten der globale Anstieg der Zinsen und die Unsicherheiten und negativen Folgen rund um die US-Zölle. Dass jüngst ein Berufungsgericht gegen Trumps Zölle entschieden habe, könne die diversen abgeschlossenen bilateralen Handelsabkommen erschweren, hieß es. Derweil machten die höheren Zinsen Aktien tendenziell weniger attraktiv. In Japan liegt laut Marktexperten beispielsweise die 30-Jahres-Rendite mit 3,27 Prozent auf dem höchsten Niveau seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1999.

Wer­bung

Der japanische Nikkei-225-Index verlor 0,9 Prozent auf 41.939 Punkte. Hier drückten zusätzlich politische Turbulenzen auf die Stimmung. Der Generalsekretär der regierenden Liberaldemokratischen Partei hat seinen Rücktritt angeboten. Anlass ist das schwache Abschneiden der Regierungspartei bei den Oberhauswahlen im Juli. Der weiter nachgebende Yen sorgte derweil bei Aktien exportstarker Unternehmen dafür, dass sich die Verluste moderat ausfielen. Nissan Motor und die Halbleiteraktie Advantest gingen sogar mit kleinen Gewinnen aus dem Tag.

In Shanghai (-1,2%) und in Hongkong (-0,8% im Späthandel) half auch nicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August im Vergleich zum Juli gestiegen ist und auf Expansion hindeutet. Die Volkswirte von Goldman Sachs lesen zudem aus den Daten Margendruck für chinesische Unternehmen heraus, denn der Subindex für die Einkaufspreise sei gesunken, ebenso jener für die Verkaufspreise. Im Handel war auch von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem es im August an den chinesischen Börsen sehr gut gelaufen sei.

Schlusslicht war der australische Aktienmarkt mit einem Minus von 1,8 Prozent. Zwar zeigte das BIP, dass die australische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen ist; das habe aber zugleich die Erwartungen an eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Notenbank gedämpft, hieß es. "Die Belebung der Inlandsnachfrage erhöht das Risiko, dass die RBA ihre Politik nicht so aggressiv lockert, wie wir es vorhersagen", so beispielsweise die Analysten von Capital Economics. Dazu passend zeigten australischen Einkaufsmanagerindex ebenfalls ein starkes Wachstum.

Wer­bung

Lediglich Seoul entzog sich der Abwärtstendenz. Dort ging es den zweiten Tag in Folge nach oben, der Kospi legte um 0,4 Prozent zu. Im Handel wurde auf besser als erwartet ausgefallene BIP-Daten im zweiten Quartal verwiesen.

Der Widerruf der US-Genehmigung für Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), wichtige Ausrüstung an seinen chinesischen Standort zu liefern, belastet die Aktie kaum. Sie gibt um 0,4 Prozent nach.

In Seoul zeigte sich die Hyundai-Aktie mit einem kleinen Plus unbeeindruckt davon, dass gewerkschaftlich organisierte Beschäftigten diese Woche an drei Tagen für mehrere Stunden die Arbeit niederlegen wollen.

Wer­bung

Ein Profiteur der verschlechterten Stimmung an den Börsen war im asiatischen Handel das Gold. Der Preis des Edelmetalls erreichte im Tageshoch knapp 3.550 Dollar und markierte damit ein neues Rekordhoch. Laut Börsianern profitiert das Gold aktuell besonders von seinem Ruf als sicherer Hafen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.738,80 -1,8% +9,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 41.938,89 -0,9% +5,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.184,42 +0,4% +32,7% 08:30

Shanghai-Comp. 3.813,56 -1,2% +15,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.296,78 -0,8% +27,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:27 % YTD

EUR/USD 1,1634 -0,1 1,1642 1,1678 +13,1%

EUR/JPY 172,92 0,1 172,72 173,19 +5,8%

EUR/GBP 0,8697 0,1 0,8693 0,8679 +4,5%

GBP/USD 1,3376 -0,1 1,3393 1,3455 +8,3%

USD/JPY 148,64 0,2 148,36 148,31 -6,4%

USD/KRW 1.391,80 -0,3 1.395,81 1.393,45 -5,6%

USD/CNY 7,1153 0,1 7,1091 7,1149 -1,4%

USD/CNH 7,1453 0,1 7,1380 7,1451 -2,7%

USD/HKD 7,8061 -0,0 7,8062 7,8044 +0,4%

AUD/USD 0,6514 -0,1 0,6518 0,6523 +5,9%

NZD/USD 0,5855 -0,1 0,5863 0,5869 +5,5%

BTC/USD 110.835,95 -0,3 111.194,15 110.234,20 +13,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,46 65,59 -0,2% -0,13 -8,3%

Brent/ICE 68,93 69,14 -0,3% -0,21 -7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.534,62 3.530,15 +0,1% +4,47 +32,5%

Silber 40,81 40,925 -0,3% -0,11 +42,8%

Platin 1.194,64 1.208,53 -1,1% -13,89 +38,0%

Kupfer 4,56 4,57 -0,3% -0,01 +10,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 03:14 ET (07:14 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen