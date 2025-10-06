DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.965 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,53 +1,8%Gold3.964 +2,0%
Profil
Aktienkurs im Fokus

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend gefragt

06.10.25 20:23 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend gefragt

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 304,98 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
260,00 EUR 10,50 EUR 4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 304,98 USD. Bei 307,26 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 300,42 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.532.730 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,26 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 0,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 127,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,29 USD aus.

Am 17.07.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,27 Mrd. USD im Vergleich zu 20,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 15.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 9,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten

Intel-Aktie klettert weiter: Angeblich auch Gespräche mit TSMC über mögliches Investment

In eigener Sache

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

