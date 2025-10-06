Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger greifen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,7 Prozent auf 305,89 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,7 Prozent auf 305,89 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zog in der Spitze bis auf 307,26 USD an. Mit einem Wert von 300,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 812.866 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 307,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 127,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,29 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 15.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

