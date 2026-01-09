MÄRKTE ASIEN/Börsen auf breiter Front aufwärts - Seoul mit Allzeithoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien sind auf breiter Front freundlich in die neue Woche gestartet. Für Kauflaune sorgten eine gute Vorgabe der Wall Street vom Freitag, die weiter herrschende KI-Fantasie und die mittelfristig weiter intakten Aussichten auf sinkende US-Zinsen. Die anhaltenden geopolitischen Konflikte weltweit - Proteste im Iran, das Eingreifen der USA in Venezuela, der diplomatische Streit zwischen China und Japan und das Beharren des Weißen Hauses auf dem Erwerb Grönlands - konnten der guten Stimmung an den Börsen kaum etwas anhaben.

In Seoul legte der Kospi um 0,8 Prozent zu und schloss auf einem Allzeithoch, knapp über dem bisherigen aus der Vorwoche. In Shanghai ging es um 1,1 Prozent nach oben, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 1,4 Prozent im Plus. Sydney ging ein halbes Prozent höher aus dem Tag.

Zu den Favoriten gehörten wie bereits in der jüngsten Vergangenheit Technologieaktien mit der intakten KI-Fantasie und der hohen Nachfrage nach Chips. Zuletzt untermauerten dies am Freitag starke Zahlen von TSMC. Im Chipsektor verbesserten sich TSMC in Taipeh um 0,6 Prozent, in Seoul legten SK Hynix um 0,7 Prozent zu. In Hongkong stiegen die Kurse mehrerer KI-Unternehmen massiv, die erst in der vergangenen Woche an die Börse kamen und bereits stark debütiert hatten. Knowledge Atlas Tech schossen um über 40 Prozent nach oben, MiniMax um 26 Prozent. Die Aktie des Chipherstellers Iluvatar CoreX verteuerte sich um 7,5 Prozent.

Allenfalls minimal bremsend wirkten deutlicher im Minus liegende Futures auf die US-Aktienindizes, was auf einen schwächeren Start an der Wall Street hindeutet. Hintergrund ist eine erneute Attacke der US-Regierung auf die Unabhängigkeit der Notenbank. Letztere hat nach Angaben ihres Chefs Jerome Powell eine Vorladung vom US-Justizministerium erhalten. Dabei gehe es um den 2,5 Milliarden Dollar teuren Umbau der Fed-Zentrale in Washington, was Powell allerdings als Vorwand bezeichnet hat. Tatsächlich gehe es darum, den Druck auf ihn zu erhöhen, die Zinsen zu senken.

Bei den Edelmetallen ging es vor diesem Hintergrund deutlich aufwärts, sie erhielten Zulauf angesichts ihres Rufs als sicherer Hafen. Gold verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 4.578 Dollar und ist damit so teuer wie nie. Silber legte sogar um 5,7 Prozent auf 84,15 Dollar zu und liegt damit praktisch ebenfalls auf Rekordhoch.

Die Ermittlungen gegen die Fed hätten eine Flucht in Sicherheit an den Märkten ausgelöst, angeführt von den klassischen sicheren Häfen Gold und Schweizer Franken, kommentierte Sean Callow, Analyst bei InTouch Capital Markets. Powells Erklärung zeige aber, dass die Fed bereit sei, ihr Terrain zu verteidigen. Viele Analysten hätten die Gefahr für den Dollar durch die Sorgen um die US-Regierungsführung heruntergespielt, aber Trumps Angriff auf die Fed erschüttere das Vertrauen. Neben dem Franken legte im asiatischen Handel auch der Euro um rund 0,3 Prozent zum Dollar an.

Unter den weiteren Einzelwerten an den Börsen machten in Sydney Light & Wonder einen Satz um 18 Prozent, nachdem das Unternehmen gegen Zahlung von 127,5 Million en US-Dollar einen Rechsststreit mit dem Wettbewerber Aristocrat beigelegt hat. Aristocrat tendierten gut behauptet. Super Retail warnte trotz eines Rekordumsatzes im ersten Halbjahr vor Margendruck. Der Kurs sackte um 5,3 Prozent ab.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.759,40 +0,5% +0,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.939,89 +1,6% +3,2% 07:00

Kospi (Seoul) 4.624,79 +0,8% +9,7% 07:30

Shanghai-Comp. 4.165,29 +1,1% +3,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.586,09 +1,4% +2,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:33 % YTD

EUR/USD 1,1676 0,4 1,1632 1,1643 -1,0%

EUR/JPY 184,31 0,2 183,88 183,38 -0,2%

EUR/GBP 0,8689 0,1 0,8683 0,8677 -0,5%

GBP/USD 1,3437 0,3 1,3398 1,3418 -0,5%

USD/JPY 157,85 -0,1 158,05 157,49 +0,8%

USD/KRW 1.468,38 0,8 1.457,24 1.458,94 +1,1%

USD/CNY 7,0065 -0,0 7,0093 7,0085 -0,2%

USD/CNH 6,9717 -0,1 6,9764 6,9796 -0,0%

USD/HKD 7,7947 -0,0 7,7951 7,7949 +0,1%

AUD/USD 0,6705 0,3 0,6686 0,6685 +0,2%

NZD/USD 0,5752 0,3 0,5734 0,5734 -0,5%

BTC/USD 91.385,60 1,1 90.413,75 90.857,15 +2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,16 59,12 +0,1% +0,04 +2,3%

Brent/ICE 63,32 63,34 -0,0% -0,02 +3,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.585,13 4.509,97 +1,7% +75,16 +4,4%

Silber 83,99 79,6305 +5,5% +4,36 +11,7%

Platin 2.010,30 1.956,28 +2,8% +54,02 +11,5%

Kupfer 6,01 5,90 +1,8% +0,10 +3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

