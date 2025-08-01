DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 -0,5%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.135 -0,8%Euro1,1685 +0,1%Öl66,23 +0,2%Gold3.350 +0,1%
MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Nikkei-Index erstmals über 43.000er Marke

13.08.25 06:56 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem neue US-Preisdaten am Dienstag die Zinssenkungserwartung für das September-Treffen der US-Notenbank noch nährten, tendieren am Mittwoch die Aktienmärkte in Ostasien und Australien freundlich. Entgegen vielfacher Befürchtungen zeigten sich in den Teuerungsraten keine größeren Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Trump. Dessen Finanzminister Bessent brachte darauf sogar die Möglichkeit einer großen Zinssenkung um 50 Basispunkte ins Spiel.

Im Sog festerer US-Börsen mit neuen Rekordhochs baut der Nikkei-225 sein kräftiges Plus auf ein Rekordhoch vom Vortag dynamisch aus. Mit einem Anstieg um weitere 1,6 Prozent auf 43.397 Punkte überwindet er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 43.000 Punkten. Stützend wirken auch Signale, dass die von der japanischen Notenbank avisierte Zinserhöhung so schnell nicht kommen dürfte, angesichts der Lohn- und Inflationsentwicklung und mit Blick auf die Zölle auf Exporte in die USA.

In Seoul gewinnt der Kospi 0,6 Prozent, in Shanghai geht es um 0,6 Prozent nach oben, Tagesgewinner ist Hongkong mit einem Sprung um 1,9 Prozent. An den chinesischen Börsen dürfte mit etwas Verzögerung auch für mehr Kauflaune sorgen, dass die USA und China für weitere 90 Tage auf die angedrohten Zölle jenseits von 100 Prozent verzichten und weiter verhandeln.

In Sydney gibt das Marktbarometer vom Rekordhoch kommend ein halbes Prozent nach. Hier belasten teils kräftige Verluste bei schwer gewichteten Bankaktien nach Zahlen der Commonwealth Bank of Australia.

Bei den Einzeltiteln sind in Tokio erneut Halbleiterwerte gefragt. Advantest verteuern sich um 5,5, Lasertec um 3,6 und Renesas um 7,5 Prozent. Sony gewinnen 4,5 Prozent. In Seoul legen SK Hynix um 2,8 und das Schwergewicht Samsung Electronics um 0,9 Prozent zu.

In Australien hat die Commonwealth Bank of Australia einen Anstieg des Jahresgewinns um 4,2 Prozent und eine höhere Dividende mitgeteilt. Die Aktie sackt dennoch um 4,8 Prozent ab. Einige Analysten bemängeln die Ergebnisqualität und weisen auf Komponenten hin, die sehr volatil seien. Dazu heißt es, die Bewertung der Bank sei sehr hoch. Auch andere Finanzwerte geben deutlicher nach, so National Australia Bank um 2,3 Prozent oder Westpac um 1,6 Prozent.

Der Versicherer IAG verzeichnete einen Anstieg des Jahresgewinns um 51 Prozent, worauf der Kurs um 1,4 Prozent zulegt. Der Goldminenbetreiber Evolution hat seinen Jahresgewinn mehr als verdoppelte, was mit einem Anstieg des Kurses um 4 Prozent honoriert wird. Treasury Wine gewinnen nach der Zahlenvorlage 1 Prozent. Stützend wirkt hier auch ein angekündigter Aktienrückkauf.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.838,90 -0,5% +8,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 43.397,30 +1,6% +4,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.209,44 +0,6% +33,8% 08:30

Schanghai-Comp. 3.686,34 +0,6% +8,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.439,91 +1,9% +24,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:36 % YTD

EUR/USD 1,1684 0,1 1,1675 1,1619 +12,1%

EUR/JPY 173,00 0,2 172,60 172,24 +5,6%

EUR/GBP 0,8652 0,1 0,8647 0,8639 +4,5%

GBP/USD 1,3504 0,0 1,3500 1,3450 +7,3%

USD/JPY 148,07 0,1 147,85 148,25 -5,8%

USD/KRW 1.384,21 0,0 1.384,17 1.389,20 -5,7%

USD/CNY 7,1335 0,0 7,1310 7,1403 -0,9%

USD/CNH 7,1827 -0,0 7,1850 7,1956 -1,9%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8492 7,8500 +1,0%

AUD/USD 0,6531 0,0 0,6529 0,6503 +5,3%

NZD/USD 0,5959 0,1 0,5954 0,5933 +6,1%

BTC/USD 119.733,00 -0,1 119.879,65 119.047,40 +25,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,19 63,17 +0,0% +0,02 -11,0%

Brent/ICE 66,17 66,12 +0,1% +0,05 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.351,02 3.352,25 -0,0% -1,24 +27,2%

Silber 38,18 37,925 +0,7% +0,25 +30,3%

Platin 1.147,33 1.148,50 -0,1% -1,17 +30,9%

Kupfer 4,51 4,53 -0,3% -0,01 +9,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 00:56 ET (04:56 GMT)

