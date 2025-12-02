DAX23.666 +0,3%Est505.680 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.610 +0,4%Euro1,1614 ±0,0%Öl63,26 -0,1%Gold4.215 -0,4%
DAX moderat höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- - Bilfinger will noch schneller wachsen -- Siemens Energy im Fokus
MÄRKTE ASIEN/Gut behauptet - Leichte Entspannung an Anleihemärkten

02.12.25 08:48 Uhr
DOW JONES--Überwiegend ist es am Dienstag mit den Kursen an den asiatischen Börsen leicht nach oben gegangen. Tendenziell stützend wirkte die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank am 10. Dezember nach erneut schwachen US-Konjunkturdaten am Vortag sowie mit der Aussicht, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden könnte. Er dürfte eine taubenhafte Geldpolitik betreiben und für Zinssenkungen eintreten. Bremsend wirkten dagegen schwächere Vorgaben der Wall Street.

Stärker im Fokus standen Anleihen nach dem globalen Renditeanstieg am Vortag, ausgelöst von einem Zinserhöhungssignal durch Japans Notenbankchef Ueda. Er sagte, ein schwacher Yen beschleunige die Inflation, die sich zuletzt bereits hartnäckig erhöht zeigte. Daneben betonte er, eine angemessene Zinserhöhung bremse die japanische Wirtschaft nicht. Am Berichtstag standen die Zeichen bei den Anleihen aber auf Entspannung. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen gab um 1 Basispunkt auf 1,86 Prozent nach. Der Yen gab ebenfalls leicht nach, nachdem er am Vortag zunächst gestiegen war, dann aber einen Teil der Gewinne wieder eingebüßt hatte.

Der Nikkei-225-Index in Tokio schloss unverändert bei 49.303 Punkten. Nach Einschätzung von Capital Economics ist die Sorge vor höheren japanischen Zinsen übertrieben. Japan sei zwar ein großer globaler Gläubiger, aber höhere japanische Renditen würden nicht zwangsläufig eine Kapitalrückführung bedeuten, die die globalen Märkte gefährden würde, so Analyst Thomas Mathews. Mit Blick auf Einzelaktien ging es für Fanuc um 6,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen wird mit Nvidia bei der Integration von KI in Industrierobotern zusammen arbeiten.

Ausreißer nach oben im asiatischen Handel war der Kospi in Seoul mit einem Plus von 1,9 Prozent. Treiber war die Bestätigung der US-Regierung, dass der allgemeine Zollsatz auf koreanische Importe in die USA rückwirkend ab dem 1. November auf 15 Prozent sinken wird. Dies gelte auch für Autimporte. Hyundai und Kia gewannen bis zu 4,5 Prozent, das Schwergewicht Samsung Electronics verteuerte sich um 2,6 Prozent.

Dagegen ging es an der Börse Schanghai um 0,4 Prozent nach unten, während der HSI in Hongkong kurz vor Handelsschluss behauptet tendierte. Chinesische Aktien dürften im Jahr 2026 aber grundsätzlich weiter zulegen, wobei man Engagements in Wachstumssektoren wie KI und Halbleiter, Automatisierung und Pharmazeutika favorisiere, so UAB-Analyst Tham Mun Hon. Er erwartet zudem, dass sich Finanz- und Rohstoffwerte überdurchschnittlich entwickeln werden. Angesichts der wahrscheinlich andauernden US-Technologiebeschränkungen und der Handelsgespräche, die auf wackligen Füßen stünden, werde der jüngste Waffenstillstand zwischen den USA und China wohl nicht lange halten, so Tham.

Der Bitcoin konnte sich leicht erholen, nachdem er am Vortag den größten Tagesverlust seit März erlitten hatte. Kryptowährungen und andere Risikoanlagen sind nach Meinung der Analysten von CIMB von der Sorge belastet, dass eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan Yen-finanzierte "Carry-Trades" auflösen könnte. Bei solchen Geschäften wird der Yen zu niedrigen Zinsen geliehen, um ihn in höher verzinsliche Anlagen investiert.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.579,70 +0,2% +5,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.303,45 +0,0% +26,0% 07:00

Kospi (Seoul) 3.994,93 +1,9% +66,5% 07:30

Shanghai-Comp. 3.897,71 -0,4% +16,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.081,24 +0,2% +29,1% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:57 % YTD

EUR/USD 1,1615 0,1 1,1609 1,1610 +12,0%

EUR/JPY 180,96 0,3 180,46 180,35 +11,2%

EUR/GBP 0,8787 0,0 0,8787 0,8781 +5,9%

GBP/USD 1,3218 0,1 1,3211 1,3222 +5,7%

USD/JPY 155,80 0,2 155,45 155,34 -0,7%

USD/KRW 1.468,28 -0,2 1.471,27 1.469,53 -0,5%

USD/CNY 7,0678 -0,0 7,0691 7,0684 -2,1%

USD/CNH 7,0673 -0,1 7,0721 7,0674 -3,6%

USD/HKD 7,7879 -0,0 7,7882 7,7882 +0,2%

AUD/USD 0,6556 0,2 0,6541 0,6551 +5,8%

NZD/USD 0,5729 0,0 0,5726 0,5737 +2,4%

BTC/USD 86.970,60 0,4 86.603,20 86.562,75 -3,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,43 59,32 +0,2% +0,11 -18,8%

Brent/ICE 63,17 63,17 0% 0 -16,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.218,45 4.232,20 -0,3% -13,76 +61,4%

Silber 57,30 57,975 -1,2% -0,68 +95,4%

Platin 1.427,57 1.430,49 -0,2% -2,92 +64,1%

Kupfer 5,18 5,22 -0,7% -0,04 +26,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 02:48 ET (07:48 GMT)

