MÄRKTE ASIEN/Leichter - Softbank Group mit Intel-Investition schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Leichter haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt, nachdem im Späthandel auch noch die Indizes in Shanghai und Hongkong in negatives Terrain abgedriftet waren. Auf den teils erreichten Rekordniveaus dürften auch Gewinnmitnahmen gebremst haben, zumal frische Impulse zunächst fehlten.

Wer­bung Wer­bung

Nachdem der Ukraine-Gipfel am Montag in Washington keine wesentlichen neue Erkenntnisse brachte, außer der, dass sich US-Präsident Trump um einen Gipfel zwischen dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten bemühen will, rückte das am Donnerstag in Jackson Hole stattfindende Notenbankertreffen noch stärker in den Fokus. US-Notenbankpräsident wird dort am Freitag reden und möglicherweise Hinweise geben, ob im September die Zinsen tatsächlich gesenkt werden, wie dies von den Märkten mit großer Mehrheit erwartet wird.

Der Nikkei-225-Index in Tokio gab nach dem Rekordhoch am Montag um 0,4 Prozent nach auf 43.546 Punkte, der Kospi in Seoul büßte 0,8 Prozent ein, laut Marktbeobachtern belastet von Verlusten bei Rüstungswerten und Reedereititeln. In Sydney kam das Börsenbarometer um 0,7 Prozent zurück, ebenfalls auf einem Rekordniveau. Etwas besser hielten sich Shanghai und Hongkong (Späthandel), wo es um bis zu 0,3 Prozent abwärts ging.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich BHP in Sydney um 1,6 Prozent und reagierten positiv auf die Zahlenvorlage des Rohstofffriesen. Für das Geschäftsjahr 2024/2025 seien die meisten Schlüsselkennzahlen im Einklang mit den Erwartungen ausgefallen, die Schlussdividende übertreffe jedoch die Erwartungen, was positiv zu werten sei, kommentierten die Analysten von RBC die Zahlen.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktie des Blutprodukt- und Impfstoffunternehmens CSL knickte nach der Zahlenvorlage um knapp 17 Prozent ein. Laut Analysten enttäuschen der Umsatz und der Bruttogewinn des Hauptgeschäftsbereichs für Blutprodukte. Daneben sei die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 niedriger als erwartet und die geplante Umstrukturierung sorge für ein unschönes Bild. CSL kündigte ein Transformationsprogramm in Höhe von 770 Millionen US-Dollar an.

Woodside Energy verzeichnete einen Rückgang des Jahresgewinns um 32 Prozent, der Kurs verlor 2,8 Prozent. Im Sog gaben Santos um 2,6 Prozent nach.

In Tokio verbilligten sich Softbank Group um 4 Prozent mit der Nachricht, 2 Milliarden Dollar in den angeschlagenen US-Chiphersteller Intel investieren zu wollen.

Wer­bung Wer­bung

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.896,20 -0,7% +9,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 43.546,29 -0,4% +8,7% 08:30

Kospi (Seoul) 3.151,56 -0,8% +31,3% 08:30

Schanghai-Comp. 3.727,29 -0,0% +10,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.112,36 -0,3% +26,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1679 0,1 1,1662 1,1700 +13,1%

EUR/JPY 172,34 -0,0 172,39 172,21 +5,8%

EUR/GBP 0,8637 0,1 0,8632 0,8635 +4,4%

GBP/USD 1,3522 0,1 1,3509 1,3550 +8,4%

USD/JPY 147,57 -0,2 147,83 147,20 -6,4%

USD/KRW 1.389,25 0,1 1.387,84 1.384,05 -5,9%

USD/CNY 7,1297 -0,1 7,1350 7,1314 -0,9%

USD/CNH 7,1839 -0,0 7,1872 7,1822 -2,0%

USD/HKD 7,7949 -0,3 7,8198 7,8215 +0,7%

AUD/USD 0,6494 0,0 0,6492 0,6516 +5,2%

NZD/USD 0,5928 0,1 0,5921 0,5938 +5,8%

BTC/USD 114.882,90 -1,6 116.722,60 115.327,10 +24,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,05 63,42 -0,6% -0,37 -12,2%

Brent/ICE 66,22 66,60 -0,6% -0,38 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.341,72 3.334,00 +0,2% +7,72 +27,1%

Silber 38,01 38,025 -0,0% -0,02 +31,6%

Platin 1.143,93 1.137,93 +0,5% +6,00 +30,8%

Kupfer 4,48 4,47 +0,1% 0,00 +8,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 03:17 ET (07:17 GMT)