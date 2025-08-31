MÄRKTE ASIEN/Schwache Technologierwerte drücken Nikkei und Kospi

DOW JONES--An den asiatischen Börsen hat sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong deutlich anzog, gaben die Kurse in Tokio und in Seoul deutlich nach. Der Nikkei-225 fiel um 1,2 Prozent, der koreanische Kospi um 1,3 Prozent. An beiden Märkten standen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie litten unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. Softbank verloren 4,8 Prozent, der Halbleiterwert Advantest knapp 8 Prozent. In Seoul gaben Samsung Electronics gut 3 und SK Hynix knapp 5 Prozent ab.

Wer­bung Wer­bung

In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert, unter anderem nachdem Marvell Technologies einen enttäuschenden Ausblick abgegeben hatte.

Die Stimmung in Hongkong (+2,1% im Späthandel) profitierte von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 übertraf er außerdem die Prognose von 49,6 deutlich. Der Aktienindex in Shanghai stieg um 0,5 Prozent.

Für das kräftige Plus in Hongkong sorgte unter anderem ein Kurssprung von Alibaba von über 18 Prozent. Die Aktie vollzog die Bewegung vom Freitag an der Wall Street nach, wo sie bereits auf die Nachricht reagiert hatte, einen neuen vielseitigen Chip entwickelt zu haben. Damit sollen mit anderen Chipdesigner jene Lücken gefüllt werden, die entstanden sind, nachdem Nvidia seine Produkte aus Sicherheitsgründen teilweise nicht mehr nach China liefern darf. Daneben meldete Alibaba einen Nettogewinnanstieg um fast 80 Prozent und übertraf damit die Prognosen von Analysten. Das Schwergewicht Tencent zog um 1,6 Prozrent an.

Wer­bung Wer­bung

Kräftig abwärts um über 5 Prozent ging es für BYD. Der Autohersteller verbesserte den Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte deutlich, allerdings fiel die Bruttomarge schwächer aus. Zugleich wächst angesichts der zuletzt rückläufigen Verkaufszahlen die Sorge, dass der größte Elektroautoproduzent des Landes sein Absatzziel für das Gesamtjahr verfehlen könnte.

Die Börse in Sydney tendierte leichter. Dort wartete man auf die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal in Australien, die am Mittwoch bekanntgegeben werden. Erwartet wird, dass die australische Wirtschaft ihre Schwäche überwunden hat und um 0,5 Prozent gewachsen ist. Die Diskussion um eine weitere geldpolitische Lockerung dürfte aber trotzdem weitergehen, hieß es.

In Indonesien stand die Rupiah im Blick. Präsident Prabowo Subianto will die geplanten Vergünstigungen für Abgeordnete streichen, um öffentliche Unruhen zu beruhigen. "Vorausgesetzt, die Lage stabilisiert sich, könnten die Märkte beginnen, die in der vergangenen Woche in die Rupiah eingepreiste Risikoprämie abzubauen", meint Lloyd Chan von der MUFG Bank Chan. Die Rupiah zog gegen den Dollar um 0,3 Prozent an.

Wer­bung Wer­bung

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.927,70 -0,5% +10,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.188,79 -1,2% +7,1% 08:30

Kospi (Seoul) 3.143,51 -1,3% +31,0% 08:30

Shanghai-Comp. 3.875,09 +0,4% +15,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.593,71 +2,1% +25,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1721 0,3 1,1689 1,1673 +12,8%

EUR/JPY 172,34 0,3 171,85 171,59 +5,5%

EUR/GBP 0,8666 0,1 0,8656 0,8658 +4,6%

GBP/USD 1,3525 0,2 1,3504 1,3483 +7,9%

USD/JPY 147,03 0,0 147,01 146,99 -6,5%

USD/KRW 1.393,58 0,3 1.388,97 1.390,96 -5,9%

USD/CNY 7,1022 0,2 7,0876 7,0940 -1,7%

USD/CNH 7,1283 0,1 7,1218 7,1277 -2,9%

USD/HKD 7,7937 -0,0 7,7948 7,7933 +0,3%

AUD/USD 0,6538 -0,0 0,6540 0,6536 +5,7%

NZD/USD 0,5892 -0,1 0,5895 0,5894 +5,3%

BTC/USD 108.074,70 -0,9 109.070,10 110.059,20 +15,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,17 64,01 +0,2% +0,16 -10,4%

Brent/ICE 67,57 67,48 +0,1% +0,09 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.478,17 3.447,63 +0,9% +30,54 +31,4%

Silber 40,60 39,748 +2,2% +0,86 +37,7%

Platin 1.183,49 1.173,00 +0,9% +10,49 +33,9%

Kupfer 4,54 4,52 +0,5% 0,02 +10,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)