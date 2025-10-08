DAX24.602 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,23 +0,8%Gold4.045 +1,5%
So bewegt sich BYD

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Aufschlag

08.10.25 16:10 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,0 Prozent auf 14,04 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 14,04 USD nach oben. Bei 14,05 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.308 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Mit einem Zuwachs von 46,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,45 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.08.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,21 HKD gegenüber 1,12 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 216,81 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,00 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BYD am 29.10.2025 präsentieren.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,76 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

