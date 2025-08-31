DAX24.002 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

MÄRKTE ASIEN/Schwache Technologiewerte drücken Nikkei und Kospi

01.09.25 09:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
61,41 EUR -5,35 EUR -8,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
15,10 EUR 0,73 EUR 5,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BYD Co. Ltd.
11,96 EUR 0,15 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
269.000,00 KRW 500,00 KRW 0,19%
Charts|News|Analysen
Indizes
KOSPI
3.186,0 PKT -10,3 PKT -0,32%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
42.188,8 PKT -529,7 PKT -1,24%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--An den asiatischen Börsen hat sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong deutlich anzog, gaben die Kurse in Tokio und in Seoul deutlich nach. Der Nikkei-225 fiel um 1,2 Prozent, der koreanische Kospi um 1,3 Prozent. An beiden Märkten standen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie litten unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. Softbank verloren 4,8 Prozent, der Halbleiterwert Advantest knapp 8 Prozent. In Seoul gaben Samsung Electronics gut 3 und SK Hynix knapp 5 Prozent ab.

Wer­bung

In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert, unter anderem nachdem Marvell Technologies einen enttäuschenden Ausblick abgegeben hatte.

Die Stimmung in Hongkong (+2,1% im Späthandel) profitierte von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 übertraf er außerdem die Prognose von 49,6 deutlich. Der Aktienindex in Shanghai stieg um 0,5 Prozent.

Für das kräftige Plus in Hongkong sorgte unter anderem ein Kurssprung von Alibaba von über 18 Prozent. Die Aktie vollzog die Bewegung vom Freitag an der Wall Street nach, wo sie bereits auf die Nachricht reagiert hatte, einen neuen vielseitigen Chip entwickelt zu haben. Damit sollen mit anderen Chipdesigner jene Lücken gefüllt werden, die entstanden sind, nachdem Nvidia seine Produkte aus Sicherheitsgründen teilweise nicht mehr nach China liefern darf. Daneben meldete Alibaba einen Nettogewinnanstieg um fast 80 Prozent und übertraf damit die Prognosen von Analysten. Das Schwergewicht Tencent zog um 1,6 Prozrent an.

Wer­bung

Kräftig abwärts um über 5 Prozent ging es für BYD. Der Autohersteller verbesserte den Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte deutlich, allerdings fiel die Bruttomarge schwächer aus. Zugleich wächst angesichts der zuletzt rückläufigen Verkaufszahlen die Sorge, dass der größte Elektroautoproduzent des Landes sein Absatzziel für das Gesamtjahr verfehlen könnte.

Die Börse in Sydney tendierte leichter. Dort wartete man auf die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal in Australien, die am Mittwoch bekanntgegeben werden. Erwartet wird, dass die australische Wirtschaft ihre Schwäche überwunden hat und um 0,5 Prozent gewachsen ist. Die Diskussion um eine weitere geldpolitische Lockerung dürfte aber trotzdem weitergehen, hieß es.

In Indonesien stand die Rupiah im Blick. Präsident Prabowo Subianto will die geplanten Vergünstigungen für Abgeordnete streichen, um öffentliche Unruhen zu beruhigen. "Vorausgesetzt, die Lage stabilisiert sich, könnten die Märkte beginnen, die in der vergangenen Woche in die Rupiah eingepreiste Risikoprämie abzubauen", meint Lloyd Chan von der MUFG Bank Chan. Die Rupiah zog gegen den Dollar um 0,3 Prozent an.

Wer­bung

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.927,70 -0,5% +10,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.188,79 -1,2% +7,1% 08:30

Kospi (Seoul) 3.143,51 -1,3% +31,0% 08:30

Shanghai-Comp. 3.875,09 +0,4% +15,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.593,71 +2,1% +25,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1721 0,3 1,1689 1,1673 +12,8%

EUR/JPY 172,34 0,3 171,85 171,59 +5,5%

EUR/GBP 0,8666 0,1 0,8656 0,8658 +4,6%

GBP/USD 1,3525 0,2 1,3504 1,3483 +7,9%

USD/JPY 147,03 0,0 147,01 146,99 -6,5%

USD/KRW 1.393,58 0,3 1.388,97 1.390,96 -5,9%

USD/CNY 7,1022 0,2 7,0876 7,0940 -1,7%

USD/CNH 7,1283 0,1 7,1218 7,1277 -2,9%

USD/HKD 7,7937 -0,0 7,7948 7,7933 +0,3%

AUD/USD 0,6538 -0,0 0,6540 0,6536 +5,7%

NZD/USD 0,5892 -0,1 0,5895 0,5894 +5,3%

BTC/USD 108.074,70 -0,9 109.070,10 110.059,20 +15,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,17 64,01 +0,2% +0,16 -10,4%

Brent/ICE 67,57 67,48 +0,1% +0,09 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.478,17 3.447,63 +0,9% +30,54 +31,4%

Silber 40,60 39,748 +2,2% +0,86 +37,7%

Platin 1.183,49 1.173,00 +0,9% +10,49 +33,9%

Kupfer 4,54 4,52 +0,5% 0,02 +10,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung