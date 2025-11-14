DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.550 -2,5%Euro1,1633 ±-0,0%Öl63,91 +1,3%Gold4.181 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - Seoul mit Minus von 3,8% klar Schlusslicht

14.11.25 08:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
106,96 EUR -3,54 EUR -3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alibaba
136,80 EUR -0,60 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,85 EUR -0,15 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
11,00 EUR -0,08 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
612.000,00 KRW -5.000,00 KRW -0,81%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
109,04 EUR -0,46 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tencent Holdings Ltd
71,22 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem auf breiter Front kräftigen Rücksetzer an der Wall Street am Donnerstag, ist es am Freitag auch an den Börsen in Ostasien und Australien abwärts gegangen. In den USA hatten sinkende Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Dezember die Stimmung belastet, wobei insbesondere als hoch bewertet geltende Technologieaktien verkauft wurden, speziell solche mit stärkerem KI-Bezug. Aktuell wird nur noch mit rund 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass die US-Notenbank die Zinsen erneut senken wird.

Wer­bung

Nach dem Ende des Shutdown würden zwar wieder Konjunkturdaten veröffentlicht, doch könnten sich die Verzögerungen bei den Berichten und das Fehlen einiger Schlüsseldaten auf den nächsten geldpolitischen Schritt der US-Notenbank auswirken, so die Spekulation. Weil die US-Regierung möglicherweise keine Inflations- und Beschäftigungsdaten für Oktober mehr veröffentlichen wird und die Fed somit vor der Dezember-Sitzung im Dunkeln tappen wird, hatten sich mehrere US-Notenbanker zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen geäußert.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 1,8 Prozent auf 50.377 Punkte. Der technologielastige Kospi in Seoul, der an den vergangenen vier Tagen gestiegen war, sackte um 3,8 Prozent ab und war damit klar das Schlusslicht des Tages. In Shanghai betrug das Minus 1,0 Prozent, in Hongkong, wo ebenfalls viele Technologieaktien notiert sind, lag der HSI im Späthandel 1,8 Prozent zurück. Sydney schloss 1,4 Prozent tiefer.

Auf die Stimmung drückten auch mau ausgefallene neue chinesische Wirtschaftsdaten. Die Industrieproduktion wuchs im Oktober weniger als erwartet, außerdem gingen die Anlageinvestitionen mit 1,7 Prozent in den ersten zehn Monaten stärker zurück als gedacht, was auf eine wachsende Zurückhaltung der chinesischen Unternehmen hindeutet. Positiv fielen immerhin die Einzelhandelsumsätze aus. Sie stiegen stärker als erwartet.

Wer­bung

In Hongkong gab das Schwergewicht Tencent mit dem breiten Markt um 1,8 Prozent nach, obwohl das Videospiel- und Social-Media-Unternehmen am Vortag nach Börsenschluss ein zweistelliges Wachstum bei Gewinn und Umsatz berichtet hatte.

Für JD.com ging es um 6,3 Prozent nach unten. Der Online-Handelskonzern verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinneinbruch vor dem Hintergrund eines Preiskampfs bei Essenslieferungen mit Meituan und der Alibaba Group. Meituan geben um 2,3 und Alibaba um 4,9 Prozent nach.

In Tokio knickten Technologieaktien wie Softbank Group oder Advantest um 6,6 bzw. 5,5 Prozent ein. In Seoul rutschten Samsung Electronics um über 4 und SK Hynix um über 8 Prozent ab.

Wer­bung

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.634,50 -1,4% +8,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.376,53 -1,8% +28,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.011,57 -3,8% +67,2% 07:30

Shanghai-Comp. 3.990,49 -1,0% +19,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.591,21 -1,8% +34,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:14 % YTD

EUR/USD 1,1643 0,1 1,1636 1,1632 +11,9%

EUR/JPY 179,89 0,0 179,82 179,63 +10,1%

EUR/GBP 0,8859 0,2 0,8837 0,8836 +6,7%

GBP/USD 1,3142 -0,2 1,3167 1,3164 +4,9%

USD/JPY 154,51 -0,0 154,53 154,43 -1,6%

USD/KRW 1.459,96 -0,7 1.469,70 1.462,79 -0,5%

USD/CNY 7,0724 -0,0 7,0725 7,0704 -1,8%

USD/CNH 7,0990 0,0 7,0956 7,0964 -3,0%

USD/HKD 7,7703 -0,0 7,7709 7,7704 +0,0%

AUD/USD 0,6527 -0,1 0,6533 0,6576 +5,7%

NZD/USD 0,5677 0,4 0,5653 0,5678 +1,2%

BTC/USD 97.352,45 -2,4 99.774,00 102.814,05 +7,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,59 58,69 +1,5% +0,90 -18,3%

Brent/ICE 63,87 63,01 +1,4% +0,86 -15,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.171,38 4.171,74 -0,0% -0,37 +59,9%

Silber 52,54 52,275 +0,5% +0,26 +84,5%

Platin 1.363,93 1.360,94 +0,2% +2,99 +59,5%

Kupfer 5,07 5,10 -0,6% -0,03 +23,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 02:35 ET (07:35 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen