MÄRKTE ASIEN/Technologierally - Kospi auf Allzeithoch

DOW JONES--Angetrieben von einer Rally im Technologiesektor sind die technologielastigen Börsen in Hongkong und Südkorea mit deutlichen Aufschlägen ins neue Jahr gestartet. Gehandelt wurde jedoch noch nicht überall in der Region Asien, so blieben unter anderem die Börsen in Shanghai und Tokio noch geschlossen. Die meisten Handelsplätze der Region hatten 2025 satte Aufschläge verbucht, wobei meist Technologiewerte die Nase vorn hatten. Auch in den USA lief die technologielastige Nasdaq 2025 deutlich besser als andere US-Indizes. Der KI-Boom dürfte die Nachfrage nach Technologietiteln auch 2026 befeuern. Da es aktuell an Impulsen fehle, hätten sich die Trends aus 2025 am ersten Handelstag im neuen Jahr fortgesetzt, sagte ein Händler mit Blick auf die Technologierally am Freitag.

In Hongkong stieg der HSI im späten Geschäft um 2,4 Prozent - getrieben durch den Technologiesektor. 2025 hat der Index mehr als 27 Prozent zugelegt und das beste Jahr seit 2019 verbucht, woran der Halbleitersektor entscheidenden Anteil hatte. Chinas Fortschritte im KI-Bereich und fortgesetzte Bemühungen um technologische Autarkie und Widerstandsfähigkeit im globalen Handel hätten das Vertrauen der Investoren gestärkt und Bedenken hinsichtlich einer schwacher inländischer Nachfrage und anhaltender Deflation gemildert, hieß es.

Fantasie entfachte zudem ein geplanter Börsengang im Sektor: Baidu zogen um 9,2 Prozent an. Kunlunxin, die KI-Tochter des Internetkonzerns, hat Vorbereitungen für ein Listing in Hongkong getroffen. Da ist Shanghai Biren Technology schon einen Schritt weiter, der Kurs des KI-Chipentwicklers zog bei seinem Handelsdebüt zunächst auf mehr als das Doppelte an, kam dann aber im späten Geschäft wieder etwas zurück. Nach erreichtem Absatzausblick kletterten die Titel des E-Autobauers BYD um 3,7 Prozent.

Hongkong profitierte zudem weiter von der Politik: So hatte sich Chinas Staatschef Xi Jinping optimistisch zur Lage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geäußert. Er erklärte, dass Peking sein Wachstumsziel für 2025 erreichen dürfte, während das Land auf seinem Weg zur führenden Technologiemacht weiter Boden gutmache. Zuvor hatte ein milliardenschweres Subventionsprogramm zur Ankurbelung des lahmenden Konsums bereits Anleger erfreut.

In Südkorea machte der Kospi mit 2,3 Prozent einen ähnlich deutlichen Satz nach oben und schloss auf Allzeithoch. Bereits 2025 hatte der Index mit Aufschlägen von rund 75 Prozent zu den erfolgreichsten weltweit gezählt. Das Schwergewicht Samsung Electronics gewann 7,2 Prozent und kletterte wie der Index auf Rekordhoch. Anleger hätten sich optimistisch zur in der nächsten Woche anstehenden Ergebnisprognose zum vierten Quartal gezeigt, hieß es. Ein Unternehmensvertreter hatte von einer äußerst positiven Kundenresonanz auf eine neue Chipgeneration gesprochen. SK Hynix klettern um 4 Prozent. Südkoreas technologiegetriebenes Exportwachstum dürfte sich aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach Speicherchips bis in die erste Hälfte 2026 weiter verstärken, schätzt Barclays-Ökonom Bum Ki Son.

Wegen einer lebhaften Nachfrage nach Halbleitern im Dezember hatte das Land unerwartet starkes Wachstum bei den Ausfuhren und für 2025 insgesamt einen Rekordwert verzeichnet. Die Exporte der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 13,4 Prozent. Im November war ein Anstieg von 8,4 Prozent zu verzeichnen gewesen. Ökonomen hatten einen Zuwachs von 8,3 Prozent veranschlagt. Die Chip-Exporte stiegen 2025 um 22 Prozent auf einen Jahresrekord.

Der australische S&P/ASX-200 schloss mit einem mageren Aufschlag von 0,2 Prozent. Technologiewerte spielen in diesem Index keine Rolle. Der Goldförderer Northern Star senkte seine Jahresproduktionsprognose nach Rückschlägen, der Kurs brach um 8,6 Prozent ein.

===

INDEX zuletzt +/- % Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.727,80 +0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 4.309,63 +2,3% 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 26.292,40 +2,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:33

EUR/USD 1,1745 -0,0 1,1749 1,1731

EUR/JPY 184,33 0,1 184,18 183,76

EUR/GBP 0,8721 -0,0 0,8723 0,8720

GBP/USD 1,3468 -0,0 1,3468 1,3452

USD/JPY 156,94 0,1 156,76 156,64

USD/KRW 1.444,13 0,2 1.440,81 1.442,43

USD/CNY 7,0183 -0,1 7,0260 7,0307

USD/CNH 6,9702 -0,1 6,9773 6,9891

USD/HKD 7,7905 0,1 7,7847 7,7830

AUD/USD 0,6694 0,4 0,6669 0,6687

NZD/USD 0,5759 -0,0 0,5759 0,5769

BTC/USD 88.919,25 0,4 88.546,45 88.433,05

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD

WTI/Nymex 57,82 57,42 +0,7% +0,40

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold 4.376,18 4.320,37 +1,3% +55,80

Silber 73,99 71,3 +3,8% +2,69

Platin 1.800,70 1.753,24 +2,7% +47,46

Kupfer 5,63 5,63 0% 0

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

