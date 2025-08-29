DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin91.939 -0,7%Euro1,1712 +0,2%Öl67,20 -1,4%Gold3.478 +0,9%
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong fest, Tokio schwach

01.09.25 07:02 Uhr
DOW JONES--An den asiatischen Börsen setzt sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durch. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong weiter anzieht, geben die Kurse in Tokio deutlich nach. Der Nikkei-225 fällt um 1,8 Prozent. Hier stehen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie leiden unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. Softbank verlieren nahezu 7 Prozent, der Halbleiterwert Advantest über 8 Prozent. Auch in Korea wird die Verliererseite von den Technologieaktien angeführt. Samsung Electronics fallen um gut 3 und SK Hynix um knapp 5 Prozent.

In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert, unter anderem nachdem Marvell Technologies einen enttäuschenden Ausblick abgegeben hatte.

Die Stimmung in Hongkong (+1,8%) profitiert von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 hat er die Prognose von 49,6 deutlich übertroffen. Der Aktienindex in Shanghai steigt gleichwohl lediglich um 0,1 Prozent.

Die Börse in Sydney tendiert leichter. Der Markt wartet auf die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal in Australien, die am Mittwoch bekanntgegeben werden. Erwartet wird, dass die australische Wirtschaft ihre Schwäche überwunden hat und um 0,5 Prozent gewachsen ist. Die Diskussion um eine weitere geldpolitische Lockerung dürfte aber trotzdem weitergehen, heißt es.

In Indonesien steht die Rupiah im Blick. Präsident Prabowo Subianto will die geplanten Vergünstigungen für Abgeordnete streichen, um öffentliche Unruhen zu beruhigen. "Vorausgesetzt, die Lage stabilisiert sich, könnten die Märkte beginnen, die in der vergangenen Woche in die Rupiah eingepreiste Risikoprämie abzubauen", meint Lloyd Chan von der MUFG Bank Chan.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.909,80 -0,7% +10,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 41.969,47 -1,8% +7,1% 08:30

Kospi (Seoul) 3.143,51 -1,3% +31,8% 08:30

Shanghai-Comp. 3.862,65 +0,1% +15,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.516,81 +1,8% +25,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1708 0,2 1,1689 1,1673 +12,8%

EUR/JPY 172,02 0,1 171,85 171,59 +5,5%

EUR/GBP 0,8660 0,0 0,8656 0,8658 +4,6%

GBP/USD 1,3521 0,1 1,3504 1,3483 +7,9%

USD/JPY 146,93 -0,1 147,01 146,99 -6,5%

USD/KRW 1.388,97 0,3 1.388,97 1.390,96 -5,9%

USD/CNY 7,0876 0,0 7,0876 7,0940 -1,7%

USD/CNH 7,1272 0,1 7,1218 7,1277 -2,9%

USD/HKD 7,7914 -0,0 7,7948 7,7933 +0,7%

AUD/USD 0,6544 0,1 0,6540 0,6536 +5,7%

NZD/USD 0,5903 0,1 0,5895 0,5894 +5,3%

BTC/USD 107.745,20 -1,2 109.070,10 110.059,20 +14,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,79 64,01 -0,3% -0,22 -10,4%

Brent/ICE 67,18 67,48 -0,4% -0,30 - 9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.475,11 3.447,63 +0,8% +27,48 +31,4%

Silber 40,44 39,748 +1,8% +0,70 +37,7%

Platin 1.174,62 1.173,00 +0,1% +1,62 +34,0%

Kupfer 4,52 4,52 +0,0% 0,00 +10,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 01:03 ET (05:03 GMT)

