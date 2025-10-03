DAX24.454 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nikkei schließt auf Rekordhoch

03.10.25 09:13 Uhr
Indizes
Nikkei 225
45.769,5 PKT 832,8 PKT 1,85%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag gezeigt, wobei leicht positive Vorgaben der Wall Street Börsen übergeordnet das Sentiment stützten. In den USA hatten die großen Aktienindizes neue Allzeithochs erreicht. In Tokio erhielten die Aktienkurse zusätzlichen Rückenwind von als taubenhaft interpretierten Aussagen des japanischen Notenbankchefs. Dagegen belasteten in Hongkong Kursverluste der am Vortag stark gesuchten Aktien von Elektroautoherstellern. In Shanghai und Soul ruhte der Börsenhandel feiertagsbedingt.

Der Nikkei-225-Index stieg in Tokio auf ein Rekordhoch. Zum Handelsschluss notierte der Index 1,9 Prozent höher bei 45.769,5 Punkten. Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hatte in einer Rede zwar die Bereitschaft der Notenbank zu Zinserhöhungen bekräftigt, aber auch eine gewisse Besorgnis angesichts der Belastung der heimischen Unternehmen durch die US-Zollpolitik durchklingen lassen. Das nährte Spekulationen darauf, dass sich die BoJ mit Zinserhöhungen vielleicht etwas länger Zeit lassen könnte. Der Yen gab daraufhin zum Dollar etwas nach, was vor allem Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen stützte.

Im Blick stand auch die am Wochenende anstehende Wahl des neuen japanischen Ministerpräsidenten durch die Regierungspartei LDP, nachdem der bisherige Amtsinhaber Shigeru Ishiba im September seinen Rücktritt erklärt hat. Am Markt wird darauf gesetzt, dass sein Nachfolger eine expansivere Wirtschaftspolitik verfolgt. Unter den Einzelwerten machten Hitachi einen Satz von 10,3 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Partnerschaft mit OpenAI bekanntgegeben hatte.

In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,9 Prozent im Minus. Marktteilnehmer berichteten von Gewinnmitnahmen in den zuletzt starken Technologiewerten. Anleger trennten sich ferner von den Aktien chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, die am Donnerstag von ihren guten Absatzzahlen profitiert hatten. Am Freitag folgte der Sektor den Aktien von Tesla nach unten, die kräftig nachgegeben hatten. Der US-Hersteller hatte zwar einen Rekordabsatz vermeldet und die Erwartungen des Markts übertroffen, doch war dies einem Sondereffekt geschuldet. In den USA lief nämlich eine Steuervergünstigung für Elektrofahrzeuge aus. In Hongkong verbilligten sich Geely um 2,5 Prozent, Nio um 2,3 Prozent und Xpeng um 3,1 Prozent.

An der Börse in Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent. Erneut gesucht waren die Aktien von Lithium- und Seltenerd-Produzenten, gestützt von der Hoffnung auf einen Einstieg der US-Regierung bei den betreffenden Unternehmen. Pilbara Minerals gewannen 2,4 Prozent und Liontown 1 Prozent. Lynas Rare Earths rückten um 3,1 Prozent vor.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.987,40 +0,5% +8,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.769,50 +1,9% +11,7% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag +47,9% 08:30

Shanghai-Comp. Feiertag +15,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.029,60 -0,9% +33,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1722 0,0 1,1718 1,1752 +13,3%

EUR/JPY 173,02 0,3 172,53 172,87 +5,9%

EUR/GBP 0,8723 0,0 0,8718 0,8707 +5,2%

GBP/USD 1,3439 -0,0 1,3440 1,3498 +7,7%

USD/JPY 147,60 0,3 147,23 147,10 -6,5%

USD/KRW 1.409,17 0,2 1.406,44 1.401,45 -4,9%

USD/CNY 7,1180 0,0 7,1146 7,1147 -1,4%

USD/CNH 7,1355 0,0 7,1338 7,1330 -2,8%

USD/HKD 7,7810 -0,0 7,7826 7,7802 +0,2%

AUD/USD 0,6600 0,1 0,6594 0,6621 +6,9%

NZD/USD 0,5821 0,0 0,5818 0,5841 +3,9%

BTC/USD 119.999,50 -0,2 120.231,05 118.713,35 +24,2%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,82 60,16 +1,1% +0,66 -15,7%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% +0,04 -14,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.858,83 3.856,51 +0,1% +2,32 +47,3%

Silber 47,28 46,9995 +0,6% +0,28 +63,6%

Platin 1.342,54 1.342,59 -0,0% -0,05 +51,9%

Kupfer 4,98 4,95 +0,5% +0,03 +21,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 03:13 ET (07:13 GMT)

