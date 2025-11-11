DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,68 +6,2%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.076 -0,6%Euro1,1564 ±0,0%Öl63,87 -0,3%Gold4.136 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Vom Börsen-Boom profitieren: mit diesem neuen Angebot schafft das jeder! Vom Börsen-Boom profitieren: mit diesem neuen Angebot schafft das jeder!
Woran Anleger erkennen können, dass ein Marktabschwung ins Haus steht Woran Anleger erkennen können, dass ein Marktabschwung ins Haus steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sony nach erhöhtem Ausblick sehr fest

11.11.25 06:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
118,08 EUR 9,58 EUR 8,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
65,40 EUR 2,30 EUR 3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
10,19 EUR -0,02 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
606.000,00 KRW 26.000,00 KRW 4,48%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
124,00 EUR 3,48 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sony Corp.
24,04 EUR 0,14 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
194,10 EUR 13,10 EUR 7,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils kräftigen Gewinnen zum Wochenstart geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien gemächlicher zu. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. Dass der US-Senat nun tatsächlich den Weg für ein Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte freigemacht hat, in dem er einem Übergangshaushalt zugestimmt hat, bewegt nicht mehr. Dies spielten die Märkte bereits am Vortag. Das Repräsentantenhaus muss dem aber noch zustimmen. In Tokio sorgt der zum Vortag schwächere Yen für etwas Unterstützung, dort geht es für den Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 51.076 Punkte nach oben. Auch in Seoul legt das Marktbarometer noch etwas weiter zu und zwar um 0,6 Prozent. An den anderen Plätzen ist die Tendenz dagegen knapp behauptet, wobei auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften.

Wer­bung

Überwiegend weiter gesucht sind Technologieaktien, insbesondere aus dem Chipsektor, nachdem der Chipriese TSMC am Vortag starke Zahlen präsentiert und auch den Ausblick angehoben hatte. In Seoul verteuern sich SK Hynix und Samsung Electronics um über 2 Prozent, in Tokio gewinnen Tokyo Electron 0,8 und Renesas 1,4 Prozent. Softbank Group legen um 0,7 Prozent zu, Advantest büßen dagegen über 3 Prozent ein.

Einen Satz um 5,6 Prozent nach oben machen Sony. Hier treiben neue Geschäftszahlen und ein erhöhter Ausblick des Elektronikunternehmens. Kawasaki Heavy knicken dagegen um über 5 Prozent ein, ebenfalls nach Vorlage des Geschäftsberichts.

Im australischen Sydney bremst das kräftige Kursminus von 6 Prozent bei der Aktie der Commonwealth Bank. Das Unternehmen meldete lediglich einen stagnierenden Gewinn für sein erstes Quartal.

Wer­bung

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.820,20 -0,2% +7,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.076,47 +0,3% +26,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.098,37 +0,6% +70,8% 07:30

Shanghai-Comp. 4.003,17 -0,4% +19,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.595,97 -0,2% +30,8% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:17 % YTD

EUR/USD 1,1558 -0,0 1,1558 1,1558 +11,6%

EUR/JPY 178,34 0,1 178,08 178,09 +9,0%

Wer­bung

EUR/GBP 0,8779 0,1 0,8774 0,8790 +6,2%

GBP/USD 1,3165 -0,1 1,3174 1,3149 +5,1%

USD/JPY 154,31 0,2 154,07 154,08 -2,3%

USD/KRW 1.457,09 0,1 1.457,09 1.452,67 -1,3%

USD/CNY 7,0877 0,0 7,0877 7,0856 -1,7%

USD/CNH 7,1251 0,0 7,1215 7,1204 -2,8%

USD/HKD 7,7740 0,0 7,7738 7,7749 +0,1%

AUD/USD 0,6523 -0,2 0,6536 0,6530 +5,0%

NZD/USD 0,5638 -0,2 0,5647 0,5635 +0,5%

BTC/USD 105.696,50 -0,3 106.060,60 106.463,35 +10,4%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,00 60,13 -0,2% -0,13 -16,8%

Brent/ICE 63,92 64,06 -0,2% -0,14 -14,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.143,24 4.112,02 +0,8% +31,23 +52,5%

Silber 51,00 50,5045 +1,0% +0,50 +67,4%

Platin 1.374,57 1.373,61 +0,1% +0,96 +52,8%

Kupfer 5,09 5,11 -0,3% -0,02 +23,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/thl

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 00:28 ET (05:28 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sony Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sony Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
13.04.2012Sony buySarasin Research
11.04.2012Sony buySarasin Research
03.02.2012Sony buySarasin Research
15.09.2011Sony outperformMacquarie Research
01.09.2011Sony buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
23.11.2011Sony verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
02.03.2009Sony underperformCredit Suisse Group
26.01.2009Sony meidenFrankfurter Tagesdienst
16.12.2008Sony DowngradeCredit Suisse Group
15.12.2008Sony meidenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sony Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen