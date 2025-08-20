DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,19 +4,6%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.780 -0,3%Euro1,1645 -0,1%Öl67,15 +0,2%Gold3.339 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney steigt auf Rekordhoch

21.08.25 06:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu.com Inc.
75,30 EUR -1,20 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BHP Billiton Ltd.
22,81 EUR -0,21 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Westpac Banking Corp.
21,05 EUR 2,29 EUR 12,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mehrheitlich nach oben geht es mit den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Damit werden die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street, wo Technologiewerte erneut unter Druck standen, weitgehend ignoriert. In Asien legen vor allem die Aktienmärkte in Sydney (+1,0%) und Seoul (+0,7%) deutlicher zu. Besonders der Kospi hatte am Vortag unter den Verlusten bei Technologiewerten gelitten. Marktteilnehmer sprechen allerdings auch von einer Erholungsbewegung, nachdem der Index am Vortag auf den niedrigsten Stand seit rund eineinhalb Monaten gefallen war.

Wer­bung

In Sydney markiert der S&P/ASX 200 im Verlauf ein neues Rekordhoch. Erstmals lag der Index über der Marke von 9.000 Punkten. Die Investoren würden verstärkt von Technologiewerten in Sektoren wie Finanzen und Rohstoffe umschichten, heißt es. Die Aktien von BHP gewinnen 0,2 Prozent und Westpac Banking rücken um 1,3 Prozent vor. Dazu kommen positive australische Konjunkturdaten. Hier stiegen die Einkaufsmanagerindizes im Produktions- und Dienstleistungssektor im August schneller als im Vormonat.

Für den Shanghai-Composite geht es um 0,4 Prozent nach oben. Hier steigt der Optimismus in Bezug auf eine konjunkturelle Erholung, heißt es von Marktteilnehmern. Die People's Bank of China (PBoC) hatte ihren Leitzins für Kredite am Vortag wie erwartet unverändert gelassen. Der Markt setzt auf weitere Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung.

Dagegen verliert der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent. Hier belastet das Minus von Baidu, die um 2,5 Prozent nachgeben. Der Internet-Konzern berichtete für das zweite Quartal Zahlen, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Doch die Umsatzentwicklung blieb hinter den Prognosen zurück. So reduzierte sich der Umsatz im Bereich Online-Marketing um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dagegen entwickelte sich der KI-Cloud-Sektor stark.

Wer­bung

Auch für den Nikkei-225 geht es leicht nach unten, der Index verliert 0,6 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordhochs. Zudem herrscht Zurückhaltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzt vor diesem Hintergrund keinen Impuls.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.003,80 +1,0% +9,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.635,98 -0,6% +9,2% 08:30

Kospi (Seoul) 3.151,93 +0,7% +31,4% 08:30

Schanghai-Comp. 3.779,52 +0,4% +11,2% 09:00

Wer­bung

Hang-Seng (Hongk.) 25.129,64 -0,1% +25,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:32 % YTD

EUR/USD 1,1643 -0,1 1,1651 1,1644 +12,5%

EUR/JPY 171,65 -0,0 171,66 171,75 +5,6%

EUR/GBP 0,8656 -0,0 0,8660 0,8622 +4,3%

GBP/USD 1,3452 -0,0 1,3458 1,3505 +7,8%

USD/JPY 147,43 0,1 147,32 147,49 -6,1%

USD/KRW 1.398,79 0,1 1.397,91 1.398,01 -5,6%

USD/CNY 7,1297 -0,1 7,1348 7,1302 -1,0%

USD/CNH 7,1766 -0,1 7,1811 7,1825 -2,0%

USD/HKD 7,8089 -0,0 7,8120 7,8088 +0,4%

AUD/USD 0,6421 -0,2 0,6433 0,6442 +4,3%

NZD/USD 0,5816 -0,1 0,5820 0,5823 +5,3%

BTC/USD 113.939,50 -0,4 114.391,10 113.664,40 +19,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,05 62,71 +0,5% +0,34 -13,4%

Brent/ICE 67,09 66,84 +0,4% +0,25 -11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.340,23 3.347,80 -0,2% -7,57 +26,3%

Silber 37,88 37,925 -0,1% -0,05 +29,4%

Platin 1.149,19 1.153,07 -0,3% -3,88 +28,4%

Kupfer 4,43 4,44 -0,2% -0,01 +7,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 00:18 ET (04:18 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Baidu.com und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Baidu.com

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baidu.com

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Baidu.com Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Baidu.com Inc.

DatumRatingAnalyst
17.05.2019Baiducom HoldDeutsche Bank AG
17.05.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
25.02.2019Baiducom Equal WeightBarclays Capital
22.02.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
31.10.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
17.05.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
22.02.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
31.10.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
27.04.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
28.07.2017Baiducom OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
17.05.2019Baiducom HoldDeutsche Bank AG
25.02.2019Baiducom Equal WeightBarclays Capital
29.03.2017Baiducom Equal WeightBarclays Capital
28.07.2015Baiducom HoldBrean Capital
02.10.2012Baiducom holdJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2016Baiducom UnderweightCantor Fitzgerald
10.10.2012Baiducom underperformCredit Suisse Group
17.08.2011Baiducom underperformCredit Suisse Group
06.07.2010BAIDU.COM neues KurszielCredit Suisse Group
27.04.2010BAIDU.COM "underperform"Credit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Baidu.com Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen