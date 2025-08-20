MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney steigt auf Rekordhoch
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Mehrheitlich nach oben geht es mit den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Damit werden die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street, wo Technologiewerte erneut unter Druck standen, weitgehend ignoriert. In Asien legen vor allem die Aktienmärkte in Sydney (+1,0%) und Seoul (+0,7%) deutlicher zu. Besonders der Kospi hatte am Vortag unter den Verlusten bei Technologiewerten gelitten. Marktteilnehmer sprechen allerdings auch von einer Erholungsbewegung, nachdem der Index am Vortag auf den niedrigsten Stand seit rund eineinhalb Monaten gefallen war.
In Sydney markiert der S&P/ASX 200 im Verlauf ein neues Rekordhoch. Erstmals lag der Index über der Marke von 9.000 Punkten. Die Investoren würden verstärkt von Technologiewerten in Sektoren wie Finanzen und Rohstoffe umschichten, heißt es. Die Aktien von BHP gewinnen 0,2 Prozent und Westpac Banking rücken um 1,3 Prozent vor. Dazu kommen positive australische Konjunkturdaten. Hier stiegen die Einkaufsmanagerindizes im Produktions- und Dienstleistungssektor im August schneller als im Vormonat.
Für den Shanghai-Composite geht es um 0,4 Prozent nach oben. Hier steigt der Optimismus in Bezug auf eine konjunkturelle Erholung, heißt es von Marktteilnehmern. Die People's Bank of China (PBoC) hatte ihren Leitzins für Kredite am Vortag wie erwartet unverändert gelassen. Der Markt setzt auf weitere Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung.
Dagegen verliert der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent. Hier belastet das Minus von Baidu, die um 2,5 Prozent nachgeben. Der Internet-Konzern berichtete für das zweite Quartal Zahlen, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Doch die Umsatzentwicklung blieb hinter den Prognosen zurück. So reduzierte sich der Umsatz im Bereich Online-Marketing um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dagegen entwickelte sich der KI-Cloud-Sektor stark.
Auch für den Nikkei-225 geht es leicht nach unten, der Index verliert 0,6 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordhochs. Zudem herrscht Zurückhaltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzt vor diesem Hintergrund keinen Impuls.
===
Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende
S&P/ASX 200 (Sydney) 9.003,80 +1,0% +9,0% 08:00
Nikkei-225 (Tokio) 42.635,98 -0,6% +9,2% 08:30
Kospi (Seoul) 3.151,93 +0,7% +31,4% 08:30
Schanghai-Comp. 3.779,52 +0,4% +11,2% 09:00
Hang-Seng (Hongk.) 25.129,64 -0,1% +25,5% 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:32 % YTD
EUR/USD 1,1643 -0,1 1,1651 1,1644 +12,5%
EUR/JPY 171,65 -0,0 171,66 171,75 +5,6%
EUR/GBP 0,8656 -0,0 0,8660 0,8622 +4,3%
GBP/USD 1,3452 -0,0 1,3458 1,3505 +7,8%
USD/JPY 147,43 0,1 147,32 147,49 -6,1%
USD/KRW 1.398,79 0,1 1.397,91 1.398,01 -5,6%
USD/CNY 7,1297 -0,1 7,1348 7,1302 -1,0%
USD/CNH 7,1766 -0,1 7,1811 7,1825 -2,0%
USD/HKD 7,8089 -0,0 7,8120 7,8088 +0,4%
AUD/USD 0,6421 -0,2 0,6433 0,6442 +4,3%
NZD/USD 0,5816 -0,1 0,5820 0,5823 +5,3%
BTC/USD 113.939,50 -0,4 114.391,10 113.664,40 +19,9%
ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 63,05 62,71 +0,5% +0,34 -13,4%
Brent/ICE 67,09 66,84 +0,4% +0,25 -11,9%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 3.340,23 3.347,80 -0,2% -7,57 +26,3%
Silber 37,88 37,925 -0,1% -0,05 +29,4%
Platin 1.149,19 1.153,07 -0,3% -3,88 +28,4%
Kupfer 4,43 4,44 -0,2% -0,01 +7,8%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/
(END) Dow Jones Newswires
August 21, 2025 00:18 ET (04:18 GMT)
Übrigens: Baidu.com und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Baidu.com
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baidu.com
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
Analysen zu Baidu.com Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.05.2019
|Baiducom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.05.2019
|Baiducom Buy
|The Benchmark Company
|25.02.2019
|Baiducom Equal Weight
|Barclays Capital
|22.02.2019
|Baiducom Buy
|The Benchmark Company
|31.10.2018
|Baiducom Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.05.2019
|Baiducom Buy
|The Benchmark Company
|22.02.2019
|Baiducom Buy
|The Benchmark Company
|31.10.2018
|Baiducom Buy
|The Benchmark Company
|27.04.2018
|Baiducom Buy
|The Benchmark Company
|28.07.2017
|Baiducom Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.05.2019
|Baiducom Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.2019
|Baiducom Equal Weight
|Barclays Capital
|29.03.2017
|Baiducom Equal Weight
|Barclays Capital
|28.07.2015
|Baiducom Hold
|Brean Capital
|02.10.2012
|Baiducom hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2016
|Baiducom Underweight
|Cantor Fitzgerald
|10.10.2012
|Baiducom underperform
|Credit Suisse Group
|17.08.2011
|Baiducom underperform
|Credit Suisse Group
|06.07.2010
|BAIDU.COM neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|27.04.2010
|BAIDU.COM "underperform"
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Baidu.com Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen