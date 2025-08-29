MÄRKTE ASIEN/Verluste querbeet - Gute Konjunkturdaten gehen unter
Werte in diesem Artikel
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--An den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch auf breiter Front abwärts. Geprägt wird der Handel von einer defensiven Grundstimmung, auch wegen der leichteren Vorlagen der US-Börsen. Während allgemein der globale Anstieg der Zinsen und die Unsicherheiten und negativen Folgen rund um die US-Zölle die Stimmung belasten, kommen in Tokio politische Turbulenzen als Bremser dazu. Dort sind hochrangige Politiker zurückgetreten. Dass jüngst ein Berufungsgericht gegen Trumps Zölle entschieden hatte, könne die diversen abgeschlossenen bilateralen Handelsabkommen erschweren, heißt es.
Der japanische Nikkei-225-Index verliert 0,6 Prozent auf 42.061 Punkte. Der weiter nachgebende Yen sorgt dabei vor allem bei Aktien exportstarker Unternehmen für etwas Unterstützung. In Shanghai (-1,0%) und in Hongkong (-0,5%) hilft auch nicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August im Vergleich zum Juli gestiegen ist und auf Expansion hindeutet. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem es im August an den chinesischen Börsen sehr gut gelaufen sei.
Schlusslicht ist bislang der australische Aktienmarkt mit einem Minus von 1,5 Prozent. Zwar zeigt das BIP, dass die australische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen ist; die Anzeichen für die Stärke der australischen Wirtschaft, insbesondere bei den Verbraucherausgaben, dämpften jedoch die Erwartungen an eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Notenbank, sagen Marktteilnehmer. "Die Belebung der Inlandsnachfrage erhöht das Risiko, dass die RBA ihre Politik nicht so aggressiv lockert, wie wir es vorhersagen", so die Analysten von Capital Economics. Außerdem zeigten australischen Einkaufsmanagerindex ebenfalls ein starkes Wachstum.
Lediglich Seoul entzieht sich der Abwärtstendenz, dort steigt der Kospi um 0,3 Prozent. Im Handel wird auf besser als erwartet ausgefallene BIP-Daten im zweiten Quartal verwiesen.
Ein Profiteur der verschlechterten Stimmung an den Börsen ist das Gold, das weitere Rekordhochs erreicht. Im Tageshoch kostete das Edelmetall schon knapp 3.550 Dollar je Feinunze.
Der Widerruf der US-Genehmigung für Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), wichtige Ausrüstung an seinen chinesischen Standort zu liefern, belastet die Aktie kaum. Sie gibt um 0,4 Prozent nach.
Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.770,40 -1,5% +9,4% 08:00
Nikkei-225 (Tokio) 42.060,94 -0,6% +5,8% 08:30
Kospi (Seoul) 3.182,38 +0,3% +32,6% 08:30
Shanghai-Comp. 3.820,98 -1,0% +15,6% 09:00
Hang-Seng (Hongk.) 25.378,86 -0,5% +27,7% 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:27 % YTD
EUR/USD 1,1625 -0,1 1,1642 1,1678 +13,1%
EUR/JPY 173,10 0,2 172,72 173,19 +5,8%
EUR/GBP 0,8699 0,1 0,8693 0,8679 +4,5%
GBP/USD 1,3364 -0,2 1,3393 1,3455 +8,3%
USD/JPY 148,90 0,4 148,36 148,31 -6,4%
USD/KRW 1.393,81 -0,1 1.395,81 1.393,45 -5,6%
USD/CNY 7,1149 0,1 7,1091 7,1149 -1,4%
USD/CNH 7,1447 0,1 7,1380 7,1451 -2,7%
USD/HKD 7,8059 -0,0 7,8062 7,8044 +0,4%
AUD/USD 0,6519 0,0 0,6518 0,6523 +5,9%
NZD/USD 0,5860 -0,1 0,5863 0,5869 +5,5%
BTC/USD 111.103,00 -0,1 111.194,15 110.234,20 +13,8%
ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 65,43 65,59 -0,2% -0,16 -9,5%
Brent/ICE 68,90 69,14 -0,3% -0,24 -8,9%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 3.532,16 3.530,15 +0,1% +2,01 +32,5%
Silber 40,71 40,925 -0,5% -0,22 +42,8%
Platin 1.204,49 1.208,53 -0,3% -4,04 +36,9%
Kupfer 4,59 4,57 +0,4% 0,02 +11,7%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/hru
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 00:39 ET (04:39 GMT)
Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|17.03.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.06.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2009
|Taiwan Semiconductor Downgrade
|UBS AG
|06.01.2009
|Taiwan Semiconductor neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2006
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Am Tech/ JSA Research
|08.03.2005
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Susquehanna Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen