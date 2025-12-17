MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung an den Börsen

DOW JONES--An den asiatischen und australischen Börsen zeigt sich am Mittwoch kein klares Trendbild. Die Bewegungen der verschiedenen Indizes sind aber insgesamt sehr gering. Die überwiegend schwachen Daten aus den USA liefern kaum Orientierung, wie bereits an der Wall Street zu erkennen gewesen ist. Die zuvor zwei Tage stark unter Druck geratenen Technologiewerte stabilisieren sich - zum Teil erholen sich die Kurse ganz leicht. Händler sprechen von Schnäppchenjägern nach den heftigen Abgaben im Technologiesektor. Davon profitiert der zuvor abgestürzte Kospi in Südkorea. Die grundlegenden Sorgen über eine mögliche KI-Blase seien aber nicht ausgeräumt, heißt es.

Der japanische Nikkei-225 pendelt zwischen kleinen Auf- und Abschlägen - aktuell gewinnt der Leitinindex 0,1 Prozent auf 49.383 Punkte. Der US-Arbeitsmarktbericht habe keine klaren Signale geliefert, urteilen die Analysten von Sucden Financial. Anleger seien offenbar vorsichtig, die Daten zu stark zu extrapolieren, und die Erwartungen für weitere Zinssenkungen der Fed würden weiter nach hinten verschoben.

Die Kurse japanischer Staatsanleihen geben in Tokio nach. Neben einer möglichen Leitzinserhöhung am Freitag durch die japanische Notenbank könnte die Schuldenaufnahme des Staates aufgrund des kürzlich verabschiedeten Nachtragshaushalts zunehmen, heißt es im Handel. Aufgrund der starken Exportentwicklung Japans sei die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan am Freitag gestiegen, urteilt ING-Volkswirtin Min Joo Kang. Die Rendite der 10-jähriger Staatsanleihen steigt um 3 Basispunkte auf 1,980 Prozent - der höchste Stand seit Juni 2007.

Auch in China zeigen die Börsen wenig Bewegung. Shanghai-Composite und HSI in Hongkong legen jeweis um 0,2 Prozent zu. Sollte sich der KI-Boom abschwächen, könnten sich chinesische Aktien besser halten als jene in den USA, mutmaßt Analyst Thomas Mathews von Capital Economics. China sei zwar ein wichtiger Akteur im globalen KI-Rennen, die Bewertungen in China fielen aber immer noch viel niedriger als in den USA aus. Dies impliziere "geringeres Abwärtspotenzial", falls Sorgen über eine KI-Blase weiter zunähmen.

Gestützt von Berichten, Apple wolle ihre Produktpalette bei Mobiltelefonen erweitern, ziehen unter den Zulieferern Lens Technology in Shenzhen um 1,7 Prozent an. Das chinesische KI-Chip-Startup MetaX Integrated Circuits legt indes ein fulminantes Börsendebüt hin - der Kurs explodiert in Schanghai um rund 700 Prozent. MetaX gehört ebenso wie Moore Threads zum Klub der sogenannten Kleinen Drachen, die als die viel versprechendsten Startups im Chip- und KI-Bereich gelten.

In Südkorea baut der Kospi seine Aufschläge mit der Erholung im Technologiebereich auf plus 1 Prozent aus. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 hat derweil mit einem Minus von 0,2 Prozent geschlossen. Treasury Wine Estates brechen um 9,3 Prozent ein. Das Unternehmen wird als Reaktion auf die geringere Nachfrage im Einzelhandel in den USA und China die Lieferungen reduzieren.

In Indien legt die Rupie zum US-Dollar deutlich zu. Medienberichten zufolge hat die indische Zentralbank an den Devisenmärkten interveniert, um die Landeswährung zu stützen, nachdem diese bis nahe an ein Rekordtief gesunken war.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.585,20 -0,2% +6,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.383,29 +0,1% +25,8% 07:00

Kospi (Seoul) 4.039,09 +1,0% +68,3% 07:30

Shanghai-Comp. 3.833,57 +0,2% +15,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.277,31 +0,2% +27,8% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:45 % YTD

EUR/USD 1,1727 -0,2 1,1749 1,1752 +13,5%

EUR/JPY 181,94 0,1 181,77 182,00 +12,0%

EUR/GBP 0,8760 0,1 0,8753 0,8790 +6,2%

GBP/USD 1,3386 -0,3 1,3421 1,3369 +6,9%

USD/JPY 155,15 0,3 154,72 154,87 -1,3%

USD/KRW 1.478,91 0,4 1.472,70 1.475,24 -0,5%

USD/CNY 7,0607 0,0 7,0597 7,0586 -2,1%

USD/CNH 7,0392 0,0 7,0362 7,0392 -4,0%

USD/HKD 7,7786 -0,0 7,7798 7,7782 +0,2%

AUD/USD 0,6617 -0,3 0,6634 0,6638 +7,3%

NZD/USD 0,5774 -0,1 0,5780 0,5783 +3,3%

BTC/USD 86.660,80 -1,3 87.777,70 85.876,75 -9,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,99 55,27 +1,3% +0,72 -21,1%

Brent/ICE 59,78 58,92 +1,5% +0,86 -19,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.340,58 4.302,85 +0,9% +37,73 +64,1%

Silber 66,46 63,7565 +4,2% +2,70 +122,0%

Platin 1.635,97 1.573,39 +4,0% +62,58 +73,5%

Kupfer 5,32 5,29 +0,5% +0,03 +29,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

December 17, 2025 01:01 ET (06:01 GMT)