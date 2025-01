MÄRKTE EUROPA/DAX steigt nach Zoll-Bericht über 21.000 Punkte

DOW JONES--Europas Börsen bauen am Montagnachmittag die Gewinne deutlich aus. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 21.036 Punkte, bei 21.055 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 legt 0,6 Prozent auf 5.178 zu. Stützend wirkt ein Bericht im Wall Street Journal, laut dem Donald Trump am Tag seiner Amtseinführung keine neuen Zölle implementieren wird. Das bedeute zwar nicht, dass er dies nicht noch tun werde, heißt es im Handel, der Artikel unterstreiche aber die Hoffnung, dass die Zoll-Politik von Trump letztlich nicht so schädlich sein werde wie zunächst angekündigt.

Am Montag wird Donald Trump in Washington zum 47. Präsidenten der USA vereidigt, gefühlt ist er seit Tagen am Ruder. Medial wird die Inauguration im Vordergrund stehen, aber erst nach Handelsschluss in Europa wird Trump seinen Amtseid leisten. Dann wird es spannend, welche seiner angekündigten Dekrete sofort von ihm unterschrieben und dann am Dienstag den Kapitalmärkten Impulse geben werden. Am Montag wird an der Wall Street nicht gehandelt, sie bleibt wegen des Gedenkfeiertages an Martin Luther King geschlossen.

Die größten Bewegungen dürften sich im US-Dollar abspielen, glaubt zumindest die Commonwealth Bank of Australia. Deren Analysten erwarten zwar die Unterzeichnung von Dutzenden von Executive Orders an seinem ersten Tag im Büro, sehen jedoch die Erwartungen an direkte politische Folgen als zu hoch an. Daher dürfte der Dollar schwächer gehen. Zu Wochenbeginn wertet der Euro auf 1,0420 Dollar nach dem Bericht im Wall Street Journal kräftig auf. An den Anleihemärkten fallen die Renditen. Bitcoin steigt derweil auf über 107.000 Dollar, die Anleger setzen auf eine kryptofreundliche US-Regierung.

An der Börse kommen die vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal von Lanxess sehr gut an, die Aktie legt um 6,5 Prozent zu. Das EBITDA vor Sondereinflüssen liegt im Schlussquartal bei rund 159 Millionen Euro und damit 29 Prozent oberhalb der Schätzung der Jefferies-Analysten. Für das Gesamtjahr werde nun ein EBITDA von rund 614 Millionen Euro erwartet, was am oberen Ende der EBITDA-Wachstumsspanne des Unternehmens von 10-20 Prozent liege. Das vierte Quartal wurde durch einen unerwartet starken Dezember positiv beeinflusst. Im Gefolge steigen BASF 2,6 Prozent und Evonik 1,9 Prozent.

Hypoport-Zahlen kommen gut an

Hypoport machen einen Satz von 9,4 Prozent - die Gesellschaft hat im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens im Segment Immobilien verzeichnet. Formycon (+1,6%) kann sein Biosimilar zu dem Augenmedikament Eylea in der Europäischen Union vermarkten. Wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte, hat die EU-Kommission die Zulassung für "FYB203" mit dem Wirkstoff Aflibercept unter den Markennamen "Ahzantive" und "Baiama" erteilt. Nach einem weiteren Auftrag über 330 Millionen Euro durch die Bundeswehr für die Lieferung von Logistikfahrzeugen gewinnen Rheinmetall 0,9 Prozent.

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica (-2,8%) tauscht überraschend seine Führung aus. Der katalanische Geschäftsmann Marc Murtra sei zum Nachfolger von Jose Maria Alvarez-Pallete gewählt worden. "Die Entscheidung ist angesichts der neuen Aktionärsstruktur von Telefonica und der Tatsache, dass einige der relevanten Aktionäre den Wunsch geäußert haben, eine neue Etappe im Vorstandsvorsitz einzuleiten", getroffen worden, heißt es vom Unternehmen.

Nach dem überraschenden Tod des Vorstandsvorsitzenden Klemens Haselsteiner sinkt der Strabag-Kurs in Wien um 1,2 Prozent.

Gleich 2,8 Prozent tiefer notiert dagegen die Aktie von Siemens Energy, nachdem die UBS das Votum auf "Verkaufen" gesenkt hat und mit dem Kursziel von 23 Euro deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Nach dem Kurssprung vom Freitag verlieren Suss Microtec zu Wochenbeginn 5,1 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.177,62 +0,6% 29,32 +5,8%

Stoxx-50 4.480,19 +0,2% 9,14 +4,0%

DAX 21.035,82 +0,6% 132,43 +5,7%

MDAX 25.947,90 +0,4% 113,18 +1,4%

TecDAX 3.594,26 +0,2% 7,40 +5,2%

SDAX 14.127,21 +0,8% 114,07 +3,0%

FTSE 8.546,37 +0,5% 41,15 +4,7%

CAC 7.756,06 +0,6% 46,31 +5,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,52 -0,00 +0,16

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:32 Uhr Fr., 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0414 +1,3% 1,0311 1,0290 +0,6%

EUR/JPY 162,01 +0,8% 161,04 160,70 -0,5%

EUR/CHF 0,9452 +0,6% 0,9413 0,9408 +0,7%

EUR/GBP 0,8463 +0,3% 0,8442 0,8438 +2,3%

USD/JPY 155,55 -0,5% 156,14 156,18 -1,1%

GBP/USD 1,2306 +1,0% 1,2213 1,2194 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2770 -0,8% 7,3280 7,3412 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 107.646,40 +4,3% 108.587,55 104.738,00 +13,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,69 77,88 -1,5% -1,19 +6,9%

Brent/ICE 79,84 80,79 -1,2% -0,95 +6,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,61 47,40 +0,4% +0,21 -6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.710,63 2.703,25 +0,3% +7,38 +3,3%

Silber (Spot) 30,47 30,36 +0,4% +0,11 +5,5%

Platin (Spot) 943,05 941,75 +0,1% +1,30 +4,0%

Kupfer-Future 4,30 4,35 -1,2% -0,05 +7,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

