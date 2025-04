MÄRKTE USA/Aktien machen Vortagsverluste wieder wett

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen machen am Dienstag den Großteil der kräftigen Verluste vom Ostermontag wieder wett. Da hatten Berichte für starke Verluste gesorgt, wonach US-Präsident Donald Trump US-Notenbankchef Jerome Powell im Visier haben soll, weil er diesen für zu zögerlich im Hinblick auf Zinssenkungen hält.

Zur Mittagzeit in New York liegt der Dow-Jones-Index 2,7 Prozent im Plus bei 39.176 Punkten. Für den S&P-500 geht es um 2,5 Prozent und für die Nasdaq-Indizes um 2,8 bzw. 1,2 Prozent nach oben. Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen nach dem Anstieg vom Vortag kaum verändert, die Zehnjahresrendite liegt bei 4,40 Prozent.

Für Gesprächsstoff - zunächst aber für keine weitere Kursbelastung - sorgen die weiter schwelenden Zoll-Konflikte, insbesondere der zwischen den USA und China. China hat andere Länder gewarnt, sich nicht mit den USA auf Handelsabkommen einzulassen, die Chinas Interessen schaden könnten. US-Finanzminister Bessent bezeichnete den Konflikt mit China nun als unhaltbar und rechnet mit einer Deeskalation. Die USA haben derweil hohe Zölle auf Solarenergieprodukte aus vier südostasiatischen Ländern verhängt, die diese auf dem US-Markt praktisch unverkäuflich machen. Die Aktie des US-Solarherstellers First Solar profitiert davon mit einem Plus von 11,5 Prozent.

Dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognosen für das weltweite Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr wegen den von den USA verhängten beziehungsweise angedrohten Einfuhrzöllen gesenkt hat wird lediglich zur Kenntnis genommen, zumal dies am Markt schon länger gespielt wird.

Dollar etwas erholt - Gold erstmals über 3.500 Dollar

Der Dollar erholt sich nach dem Vortageseinbruch ebenfalls. Der Euro wird mit 1,1461 Dollar gehandelt. Er war am Vortag von knapp 1,14 bis auf rund 1,1560 Dollar nach oben geschnellt. Die Ölpreise erholen sich ebenfalls von den kräftigen Vortagesabgaben. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um gut 2 Prozent.

Der Goldpreis ist in seiner Funktion als sicherer Hafen weiter gesucht. Er erreichte bei seiner Rekordjagd erstmals die 3.500er Marke. Aktuell kostet die Feinunze vor dem Hintergrund der Erholung am Aktienmarkt aber nur noch 3.406 Dollar, knapp 15 weniger als am Vortag.

Verizon fest - 3M sehr fest

Für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison Impulse. Verizon Communications hat mit den Geschäftszahlen für das erste Quartal die Erwartungen übertroffen und ist nach eigenen Angaben weiterhin auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Der Konzern teilte allerdings auch mit, dass mehr Kunden als erwartet im vergangenen Quartal ihre Telefonverträge gekündigt hätten. Die Aktie legt um 1,6 Prozent zu.

RTX hat in zwei Segmenten im Auftaktquartal weniger verdient als im Vorjahr. Der US-Luftfahrtechnik- und Verteidigungskonzern übertraf bei bereinigtem Gewinn und Umsatz zwar die Erwartungen, der Kurs sackt dennoch um gut 8 Prozent ab.

Für 3M geht es um 8,0 Prozent nach oben nach einem bestätigten Ausblick für 2025. Für das erste Quartal berichtete der Mischkonzern einen bereinigten Gewinn und einen Umsatz über den Erwartungen der Analysten.

GE Aerospace hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Das Unternehmen, das im April 2024 aus der Aufspaltung der General Electric Co entstanden ist, kündigte Sparmaßnahmen an, um die Auswirkungen der US-Zollpolitik auszugleichen, und bestätigte seine Prognose. Der Kurs steigt um 4,8 Prozent.

Hertz Global machen einen Satz um 15 Prozent. Hier dürfte weiter treiben, dass das Unternehmen des Hedge-Fonds-Managers Bill Ackman zuletzt eine große Beteiligung bekannt gegeben hatte.

Nach Handelsende stehen Geschäftszahlen von Tesla auf dem Kalender. Der Kurs zieht um 5,6 Prozent an. Im Technologiesegment erholen sich Nvidia um 2,4 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.231,71 +2,8% 1061,30 -10,3%

S&P-500 5.303,69 +2,8% 145,49 -10,2%

NASDAQ Comp 16.387,09 +3,3% 516,19 -17,8%

NASDAQ 100 18.372,72 +3,2% 564,42 -15,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1445 -0,6% 1,1510 1,1484 +11,2%

EUR/JPY 161,5515 -0,3% 162,1035 161,8675 -0,5%

EUR/CHF 0,9346 +0,4% 0,9305 0,9280 -0,4%

EUR/GBP 0,8569 -0,4% 0,8604 0,8582 +4,1%

USD/JPY 141,1590 +0,2% 140,8285 140,9460 -10,5%

GBP/USD 1,3356 -0,2% 1,3383 1,3382 +6,8%

USD/CNY 7,2038 -0,0% 7,2060 7,2060 -0,0%

USD/CNH 7,3086 +0,2% 7,2937 7,2946 -0,5%

AUS/USD 0,6403 -0,2% 0,6412 0,6412 +3,6%

Bitcoin/USD 90.752,80 +4,0% 87.297,40 88.061,60 -6,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,29 62,68 +2,6% 1,61 +1,6%

Brent/ICE 67,97 66,47 +2,3% 1,50 -9,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3397,11 3422,35 -0,7% -25,24 +30,4%

Silber 28,80 28,43 +1,3% 0,37 +1,5%

Platin 840,02 839,26 +0,1% 0,76 -4,1%

Kupfer 4,87 4,73 +3,0% 0,14 +19,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

