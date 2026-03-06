DAX23.394 -0,8%Est505.681 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,3%Nas22.410 +0,1%Bitcoin59.518 +3,9%Euro1,1587 +0,4%Öl98,76 +5,8%Gold5.104 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ölpreis steigt: G7 erwägen Einsatz von Erdölreserven zur Stabilisierung Ölpreis steigt: G7 erwägen Einsatz von Erdölreserven zur Stabilisierung
DAX reduziert Verluste nach Kursrutsch unter 23.000-Punkte-Marke - Steigender Ölpreis sorgt für Risikoflucht DAX reduziert Verluste nach Kursrutsch unter 23.000-Punkte-Marke - Steigender Ölpreis sorgt für Risikoflucht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben - Spielball der Ölpreise

09.03.26 17:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
American Airlines Inc
9,23 EUR -0,89 EUR -8,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BETA Technologies Inc Registered Shs -A-
19,49 USD 0,22 USD 1,14%
Charts|News|Analysen
Chevron Corp.
163,80 EUR -0,14 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
50,00 EUR -2,70 EUR -5,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expand Energy
94,46 EUR 2,56 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
131,26 EUR 0,36 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hims & Hers Health
19,58 EUR 6,34 EUR 47,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Live Nation Entertainment IncShs
143,35 EUR 6,60 EUR 4,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Northrop Grumman Corp.
665,20 EUR 19,80 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Southwest Airlines Co.
35,24 EUR -2,47 EUR -6,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
77,57 EUR -1,48 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Iran-Krieg und im Gefolge der Ölpreis bleibt Taktgeber der Wall Street. Händler sprechen von Stagflationsängsten. Am Morgen hatte eine Preisexplosion bei Erdöl die Aktienbörse global massiv unter Druck gebracht. Der Preis der global gehandelten Rohölsorte Brent schoss in der Spitze auf fast 120 Dollar je Barrel. Anschließend legte sich die Panik etwas, die Ölpreise kamen von den Höchstständen deutlich zurück - auch weil die Hoffnung die Runde macht, die G7-Staaten könnten eine Öffnung ihrer strategischen Erdölreserven erwägen. Laut französischem Finanzminister Roland Lescure bereitet die G7 entsprechende Schritte vor. Gleichwohl verharrt der Ölpreis aber weiter auf stark erhöhtem Niveau und belasten die US-Börsen. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 0,9 Prozent auf 47.066 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben um 0,5 bzw. 0,2 Prozent nach.

Wer­bung

"Der entscheidende Faktor ist hier die Dauer des Preisanstiegs und des Konflikts selbst. Je kürzer die Dauer, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Auswirkungen nur vorübergehend sind und die Wirtschaft widerstandsfähig bleibt", so Chefmarktstrategin Carol Schleif von BMO Private Wealth. Auslöser für den Rohölanstieg sind Angriffe auf iranische Öltanker und Öllager durch Israel. "Das ist eine neue Eskalationsstufe. (...)", sagt XTB-Analyst Jens Klatt. Er setzt auf die US-Zwischenwahlen im November. "Wenn die Republikaner bzw. US-Präsident Trump hier einen Sieg einfahren wollen, muss der Ölpreis zurück unter 100 Dollar - und zwar deutlich", meint er. Die Rohölrally könnte die Preise aber kurzfristig auf über 150 Dollar treiben, halten die Analysten von Macquarie dagegen. Mit der faktischen Schließung der Seestraße von Hormus kann Erdöl nicht mehr abtransportiert werden, daher drosseln laut Berichten Irak und Kuwait ihre Förderung, weil Platz zur Lagerung des aufgestauten Rohöls fehlt.

Am Rentenmarkt halten sich ölpreisbedingte Inflationssorgen und Konjunkturängste in etwa die Waage. Zwar sorgt der Ölpreisschock für Konjunkturängste - gerade nach den zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten. Doch die vom Ölpreisanstieg befeuerte Inflation gibt der US-Notenbank kaum Spielraum für Zinssenkungen. Die Anleihen bewegen sich daher kaum, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stagniert bei 4,13 Prozent.

Der Dollar wird als Fluchtwährung in Krisenzeiten wieder rege angesteuert - der Dollarindex klettert um 0,1 Prozent. Die Dollar-Aufwertung bremst den Goldpreis, das Edelmetall verbilligt sich um 1,4 Prozent.

Wer­bung

Am Aktienmarkt ziehen die Ölwerte Chevron (+0,1%), Exxon Mobil (+0,8%) und Expand Energy (+1,5%) mit der Ölpreisrally an - der Ölsektor gewinnt 0,1 Prozent. Dagegen fallen die Aktien von US-Fluggesellschaften weiter. Die Titel von United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines und Southwest reduzieren sich um bis zu 4,6 Prozent.

Die Aktien von Hims & Hers haussieren um 36,3 Prozent. Novo Nordisk kooperiert mit dem Telemedizinunternehmen beim Vertrieb ihrer Abnehmmedikamente und beendet damit einen Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen. Live Nation Entertainment klettern um 4,7 Prozent nach Schlagzeilen über die Beilegung eines wichtigen Rechtsstreits. Nach einem Verlustausweis sinken Beta Technologies um 3,1 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.066,43 -0,9 -435,12 47.501,55

S&P-500 6.704,51 -0,5 -35,51 6.740,02

Wer­bung

NASDAQ Comp 22.350,18 -0,2 -37,50 22.387,68

NASDAQ 100 24.603,14 -0,2 -39,87 24.643,02

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,58 +0,03 3,64 3,58

5 Jahre 3,73 +0,01 3,81 3,72

10 Jahre 4,13 +0,00 4,22 4,13

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:30

EUR/USD 1,1587 -0,3 -0,0031 1,1618 1,1595

EUR/JPY 183,17 -0,1 -0,0900 183,26 182,9200

EUR/CHF 0,9019 +0,0 0,0004 0,9015 0,9014

EUR/GBP 0,8652 -0,1 -0,0006 0,8658 0,8660

USD/JPY 158,07 +0,2 0,2800 157,79 157,7300

GBP/USD 1,3389 -0,2 -0,0022 1,3411 1,3388

USD/CNY 6,9066 +0,2 0,0101 6,8965 6,8965

USD/CNH 6,908 +0,1 0,0033 6,9047 6,9004

AUS/USD 0,7047 +0,2 0,0017 0,703 0,7014

Bitcoin/USD 68.862,48 +2,4 1.643,15 67.219,33 68.244,64

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,23 +5,9 5,33 90,9

Brent/ICE 98,92 +6,7 6,23 92,69

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.096,96 -1,4 -72,96 5.169,92

Silber 84,38 +0,1 0,05 84,33

Platin 2.152,10 +0,8 16,75 2.135,35

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 12:08 ET (16:08 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: American Airlines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen