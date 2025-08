MÄRKTE USA/Wall Street mit leichten Abgaben - Zoll-Konflikt im Fokus

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Nach den kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn geht es an der Wall Street am Dienstag leicht nach unten. Hatten zu Wochenbeginn noch Zinssenkungsspekulationen die Kurse deutlich nach oben getragen, herrscht nun mit dem Zoll-Konflikt Zurückhaltung. Nach den überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag wächst die Überzeugung, dass die US-Notenbank von ihrer harten Haltung abrückt, um ein Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession zu verhindern. Eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung der Fed im September wird nunmehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent eingepreist.

Allerdings dämpft das Zoll-Thema die Kauflaune. Die USA stehen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump "sehr kurz" vor einem Handelsabkommen mit China. Trump sagte in einem Interview mit CNBC, die USA kämen mit Peking "sehr gut zurecht" und ein Abkommen sei nahe. Andere Handelspartner erhielten allerdings Warnschüsse vom Präsidenten. Trump sagte, wenn die EU ihre Investitionszusagen nicht einhalte, werde sie mit Zöllen von 35 Prozent konfrontiert, statt der 15 Prozent, die in einem Abkommen letzten Monat angekündigt wurden. Der Präsident hatte zuvor mit 30-prozentigen Zöllen für die EU gedroht.

Zudem setzte Trump seine Kampagne gegen Indien wegen seiner Verbindungen zu Russland fort und sagte, dass er wahrscheinlich die Zölle auf indische Waren "in den nächsten 24 Stunden sehr deutlich" von den geplanten 25 Prozent erhöhen werde. Die Zoll-Schonfrist endet am 7. August.

Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,1 Prozent auf 44.138 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,3 Prozent und die Nasdaq-Indizes fallen um 0,4 Prozent.

Von den Konjunkturdaten des Tages hat die Handelsbilanz für Juni ein etwas geringeres Defizit aufgewiesen als erwartet. Die Aktivität der US-Dienstleister ist im Juli dagegen langsamer als erwartet gewachsen.

Bei den Einzelwerten hat Palantir überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben. Die Aktie des Software- und Datenanalysespezialisten gewinnt 7,1 Prozent.

Pfizer hat nach Zuwächsen im zweiten Quartal die Gewinnprognose erhöht, was der Aktie zu einem Plus von 3,5 Prozent verhilft. Hims & Hers Health hat dagegen mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt. Der Ausblick lag zwar im Rahmen der Erwartungen. Mit der Aktie des Telemedizinanbieters geht es um 8,9 Prozent abwärts.

Negativ werden auch die Zahlen des aus IBM hervorgegangenen IT-Infrastrukturdienstleisters Kyndryl (-20,2%) aufgenommen. Das Unternehmen hat zwar den Gewinn kräftig gesteigert, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung von Analysten.

Dollar nur mit kurzzeitiger Erholung - "Sichere Häfen" gesucht

Der Dollar erholt sich nur kurzzeitig etwas von den jüngsten Abgaben nach dem überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Der Dollar-Index verliert weitere 0,1 Prozent. Der Dollar hat Spielraum für eine weitere Erholung, da die Wachstums- und Zinsdifferenzen günstig blieben, so eToro-Analystin Lale Akoner. Es sei unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr mehr als zweimal senken werde, da die Inflation voraussichtlich hoch bleibe, ergänzt sie. Dies stütze den US-Dollar gegenüber anderen Währungen, bei denen die Zentralbanken die Zinsen aggressiver senken.

Gesucht sind dagegen die "sicheren Häfen" Anleihen und Gold. Die Zehnjahresrendite notiert kaum verändert bei 4,20 Prozent und gibt damit zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder ab. Der Goldpreis legt nach dem kräftigen Vortagesplus weiter zu. Die Feinunze gewinnt 0,2 Prozent auf 3.383 Dollar.

Am Ölmarkt dominiert weiter die Befürchtung eines Überangebots, nachdem die Opec+-Mitglieder eine Ausweitung der Fördermenge angekündigt haben. Die Notierungen für Brent und WTI geben um bis zu 1,0 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.137,96 -0,1% -35,68 +3,8%

S&P-500 6.309,43 -0,3% -20,51 +7,6%

NASDAQ Comp 20.971,44 -0,4% -82,15 +9,0%

NASDAQ 100 23.084,67 -0,4% -103,94 +10,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:18 % YTD

EUR/USD 1,1581 +0,1% 1,1569 1,1577 +11,7%

EUR/JPY 170,81 +0,3% 170,21 170,61 +4,5%

EUR/CHF 0,9346 0% 0,9346 0,9341 -0,4%

EUR/GBP 0,8700 -0,1% 0,8709 0,8705 +5,2%

USD/JPY 147,49 +0,3% 147,12 147,36 -6,5%

GBP/USD 1,3312 +0,2% 1,3283 1,3300 +6,2%

USD/CNY 7,1381 -0,0% 7,1412 7,1366 -0,9%

USD/CNH 7,1880 +0,1% 7,1826 7,1871 -2,1%

AUS/USD 0,6474 +0,1% 0,6468 0,6466 +4,5%

Bitcoin/USD 113.195,65 -1,7% 115.168,25 113.161,65 +21,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,66 66,29 -1,0% -0,63 -8,1%

Brent/ICE 68,13 68,76 -0,9% -0,63 -8,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.382,65 3.374,80 +0,2% 7,85 +28,4%

Silber 32,64 32,34 +0,9% 0,30 +16,1%

Platin 1.140,46 1.152,16 -1,0% -11,70 +31,5%

Kupfer 4,39 4,44 -1,0% -0,04 +6,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

