China-Frage wird für Apple immer wichtiger

Mit Blick auf die großen US-Technologiewerte wie Alphabet, Microsoft oder die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms ist die Berichtssaison zum September-Quartal bisher höchst unterschiedlich ausgefallen, was für einiges an Verunsicherung am Markt gesorgt hatte.

Am heutigen Donnerstagabend wird Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) seine neuesten Quartalsergebnisse präsentieren. Man darf gespannt sein, ob der Konzern mit dem Apfel im Logo für mehr Klarheit sorgen kann.

Was macht Apples China-Geschäft

Es ist jedoch nicht so, dass den iPhone-Konzern nicht auch einige Fragezeichen umgeben würden. Angesichts der hohen Inflation müssen es sich Konsumenten sehr gut überlegen, ob sie sich ein neues iPhone 15 leisten möchten, wenn das Vorgänger-Modell seinen Zweck immer noch bestens erfüllt. Gleichzeitig gerät immer mehr auch der sehr wichtige chinesische Markt in den Fokus.

Die langsame Erholung der chinesischen Wirtschaft wirft die Frage auf, ob sich die Konsumenten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ihrerseits ein neues iPhone leisten können oder wollen. Zumal die Wettbewerbssituation dort dank Huawei verschärft wird. Zumal die Pekinger Regierung mutmaßlich ihren Mitarbeitern Beschränkungen zur Nutzung von iPhones auferlegt.

Services-Geschäft gerät in den Fokus

Es sind solche Aspekte, die dafür sprechen, dass Apple zum vierten Mal in Folge in einem Quartal einen Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich verbucht haben sollte. Am Markt wird im Schnitt mit Erlösen in Höhe von 89,29 Mrd. US-Dollar gerechnet, was einem Rückgang um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Der Markt erwartet zudem ein EPS von 1,39 US-Dollar.

Im Vorjahr lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,29 US-Dollar. Allerdings gilt der Blick der Anleger inzwischen nicht nur den iPhone-Verkäufen und den konzernweiten Umsatzerlösen. Das immer wichtiger werdende Geschäft mit Dienstleistungen gerät immer mehr in den Anlegerfokus und entscheidet über Apples Geschäftserfolg.

Analysten zeigen sich wenig begeistert

Analysten zeigten sich zuletzt nicht gerade begeistert von den Aussichten für Apple. Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi ging zuletzt darauf ein, dass Apple seine neue M3-Prozessorfamilie angekündigt hat. Dies Auswirkungen seien aber zunächst gering. Stattdessen gilt aus Analystensicht der Bick den iPhone 15-Verkäufen. Ein Grund, warum es im Fall der Apple-Aktie sowohl bei der „Market Perform“-Einschätzung als auch dem Kursziel von 195,00 US-Dollar geblieben ist.

Barclays-Analyst Tim Long senkt sogar das Kursziel für die Apple-Aktie im Vorfeld der Zahlenvorlage leicht von 167,00 auf 166,00 US-Dollar. Gleichzeitig wird die „Equal Weight“-Einschätzung bestätigt. Der Analyst erwartet für das September-Quartal im Rahmen der Erwartungen liegende Ergebnisse. Schwächer als erwartete iPhone 15-Verkäufe haben jedoch zu einem pessimistischeren Blick des Analysten auf das laufende Dezember-Quartal geführt.

Mein Fazit

Die Stimmung rund um Apple war auch schon einmal besser. Dies hat nicht nur mit der China-Frage zu tun. Allerdings hat der Konzern mit dem Apfel im Logo mit dem Geschäft mit Dienstleistungen oder dem Bereich Virtual Reality auch abseits des iPhones einige heiße Eisen im Feuer.

Als Alternative zu einem Direktinvestment in Apple käme auch ein Indexzertifikat auf den Magnificent 7 Index (WKN: DA0AC0 / ISIN: DE000DA0AC05) infrage. Bei den Magnificent 7 handelt es sich um die sieben Technologiewerte Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple, NVIDIA und Tesla, die in diesem Jahr die Börsenrallye lange Zeit fast ganz alleine gestemmt hatten.

