DAX23.929 -0,5%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,52 -2,4%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.196 -2,2%Euro1,1668 -0,1%Öl68,05 -0,3%Gold3.407 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Rheimetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung
Caterpillar-Aktie in Rot: Trump-Zölle treiben Kosten weiter in die Milliarden Caterpillar-Aktie in Rot: Trump-Zölle treiben Kosten weiter in die Milliarden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

MARKT USA/Börse etwas leichter erwartet - PCE-Index im Blick

29.08.25 12:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
105,80 EUR 3,40 EUR 3,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
359,50 EUR -13,00 EUR -3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
108,00 EUR -7,28 EUR -6,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gap Inc.
18,32 EUR -0,68 EUR -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
56,81 EUR -9,42 EUR -14,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Start in den Freitagshandel zeichnen sich an den US-Börsen Gewinnmitnahmen ab. Nachdem der S&P-500 am Vortag ein Rekordhoch erreichte, notiert der Future auf den Index vorbörslich 0,4 Prozent niedriger. Der Nasdaq-Future fällt um 0,6 Prozent. Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung des PCE-Index, der als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank gilt. Von ihm erhoffen sich die Investoren Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Derzeit preisen die Märkte eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 82,6 Prozent ein.

Wer­bung

Zentrales Thema bleibt daneben der Machtkampf des US-Präsidenten Donald Trump gegen die Fed. Am Freitag wird ein Gericht in Washington D.C. über die Annahme der Klage von Fed-Gouverneurin Lisa Cook gegen ihre Entlassung durch den Präsidenten entscheiden.

Unter den Einzelwerten brechen die Aktien von Marvell Technology vorbörslich um fast 13 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns entsprachen zwar den Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick.

Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba fallen in Reaktion auf dessen Zahlen um 1,6 Prozent. Sie hatten allerdings am Donnerstag schon deutlich nachgegeben, nachdem Meituan, ein chinesischer Konkurrent auf dem Feld Essenslieferdienste, Belastungen durch den Preiskampf offenbart hatte.

Wer­bung

Gut lief es hingegen für Ulta Beauty (+3,7%). Der Kosmetikkonzern erhöhte nach einem starken zweiten Quartal die Jahresprognose.

Auch Dell hat seine Jahresziele erhöht. Allerdings liegt der Unternehmensausblick für das laufende Quartal unter den Erwartungen des Markts, was die Aktie um 6,2 Prozent drückt.

Der Bekleidungskonzern Gap und der Baumaschinenhersteller Caterpillar rechnen mit höheren Belastungen durch die US-Zollpolitik als ursprünglich angenommen. Gap fallen um 1,8 Prozent und Caterpillar um 2,9 Prozent.

Wer­bung

Der Dollar legt leicht zu, nachdem sich Fed-Gouverneur Christopher Waller für einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte im September ausgesprochen hat. Eine Zinssenkung um 50 Basispunkte halte er nicht für notwendig. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Sollte sich Trump durchsetzen und Fed-Gouverneurin Cook tatsächlich entlassen, dürfte das den Dollar belasten, meint Francesco Pesole von ING. Denn dann würden Zinssenkungen wahrscheinlicher. Der Euro wird derweil etwas gestützt von Daten zu den Preisen in einzelnen deutschen Bundesländern, die auf eine höhere gesamtdeutsche Inflation hindeuten.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen leicht an. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 2 Basispunkte auf 4,22 Prozent.

Der Goldpreis tendiert knapp behauptet. Die Befürchtung eines Überangebots - auch als Folge der höheren US-Zölle - lastet auf den Ölpreisen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 06:09 ET (10:09 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Marvell Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung