Dow Jones und NASDAQ leichter: So beenden die US-Börsen den letzten Handelstag 2025

31.12.25 23:38 Uhr
NASDAQ und Dow Jones mit Abschlägen: So gehen die US-Börsen aus dem Jahr

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am letzten Handelstag des Jahres Verluste verzeichnet.

Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verlor am Mittwoch 0,76 Prozent auf 23.241,99 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei rund 20 Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen.

Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Nike legten an der Dow-Spitze um gut vier Prozent zu. Der Chef des Sportartikelkonzerns Elliott Hill hatte für eine Million US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft.

NEW YORK (dpa-AFX)

