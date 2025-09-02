DAX23.580 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.172 -0,3%Nas21.520 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Aktienkurs im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag verlustreich

03.09.25 16:10 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 590,49 USD abwärts.

Das Papier von MasterCard befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 590,49 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 589,99 USD. Bei 589,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.128 MasterCard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,92 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

MasterCard gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

mehr Analysen