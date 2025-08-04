DAX24.220 +1,2%ESt505.334 +1,3%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow43.984 -0,5%Nas21.297 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,90 -0,1%Gold3.387 +0,5%
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

07.08.25 16:09 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 573,19 USD zu.

MasterCard Inc.
491,65 EUR 2,55 EUR 0,52%
Die MasterCard-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 573,19 USD. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 573,85 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 572,97 USD. Zuletzt wurden via New York 41.430 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 594,60 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 449,13 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 27,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,93 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

