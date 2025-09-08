MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 589,80 USD.
Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 589,80 USD zu. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 590,00 USD zu. Bei 583,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.895 MasterCard-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Gewinne von 1,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Abschläge von 20,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,91 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 8,15 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,37 USD je Aktie belaufen.
Analysen zu MasterCard Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
