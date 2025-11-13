MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag in Grün

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 562,24 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 562,24 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 562,84 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 559,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 56.778 MasterCard-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 20,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,06 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Am 30.10.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,37 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,49 USD je Aktie.

