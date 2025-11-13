MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von MasterCard

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 559,16 USD ab.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 559,16 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 555,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 559,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 200.641 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,57 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 USD je MasterCard-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

MasterCard gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 8,62 Mrd. USD gegenüber 7,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

