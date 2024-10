MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 506,66 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 506,66 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 506,66 USD. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 504,58 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 505,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 55.248 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 508,79 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 0,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 28,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,69 USD aus.

Am 31.07.2024 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,01 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,28 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 29.10.2025.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

