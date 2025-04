MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 512,28 USD.

Um 15:51 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 512,28 USD ab. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 509,44 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 510,95 USD. Bisher wurden heute 263.143 MasterCard-Aktien gehandelt.

Bei 582,00 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 428,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

MasterCard ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,98 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,48 Mrd. USD im Vergleich zu 6,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,90 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Fondsmanager weiter zuversichtlich für Tech-Werte

Erste Schätzungen: MasterCard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen