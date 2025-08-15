MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 586,61 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 586,61 USD. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 587,53 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 584,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 30.541 MasterCard-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (594,60 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 1,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2024 bei 461,95 USD. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 26,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,92 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 8,15 Mrd. USD gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,37 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen