MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 542,84 USD.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 542,84 USD zu. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 544,41 USD. Mit einem Wert von 532,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 442.689 MasterCard-Aktien den Besitzer.
Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 10,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 14,02 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.
MasterCard ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,34 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 8,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 7,37 Mrd. USD umgesetzt.
Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,49 USD je MasterCard-Aktie belaufen.
