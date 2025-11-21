MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag fester

Blick auf MasterCard-Kurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 533,05 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 533,05 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 535,87 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 532,54 USD. Zuletzt wechselten 208.308 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 466,75 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

Am 30.10.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,34 USD, nach 3,53 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,62 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 7,37 Mrd. USD umsetzen können.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

