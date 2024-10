MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 511,73 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 511,73 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 510,88 USD. Bei 511,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 55.907 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 518,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 1,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 359,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,96 Mrd. USD im Vergleich zu 6,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte MasterCard die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,33 USD im Jahr 2024 aus.

