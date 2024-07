MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich MasterCard

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 446,16 USD ab.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 446,16 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 445,62 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 448,05 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.960 Stück gehandelt.

Bei 490,00 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,83 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 359,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 19,35 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 USD, nach 2,37 USD im Jahr 2023.

MasterCard veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,48 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,35 Mrd. USD im Vergleich zu 5,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MasterCard rechnen Experten am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2024 14,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: MasterCard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient