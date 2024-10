MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von MasterCard

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 511,69 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 511,69 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 510,40 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 511,90 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.909 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 518,03 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 1,24 Prozent Luft nach oben. Bei 359,81 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,69 USD.

Am 31.07.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,96 Mrd. USD – ein Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte MasterCard am 31.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von MasterCard.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 14,33 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Erste Schätzungen: MasterCard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen