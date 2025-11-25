MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 545,04 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 545,04 USD zu. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 547,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 541,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 92.983 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,36 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,34 USD, nach 3,53 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,37 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,49 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

