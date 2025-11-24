DAX23.277 +0,8%Est505.546 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.720 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1527 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.091 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
MasterCard im Blick

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag verlustreich

24.11.25 16:10 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 539,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
471,55 EUR 1,55 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 539,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 537,73 USD aus. Bei 543,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 100.600 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,47 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 466,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 13,50 Prozent sinken.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 30.10.2025. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen