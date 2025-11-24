MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag verlustreich

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 539,60 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 539,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 537,73 USD aus. Bei 543,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 100.600 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,47 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 466,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 13,50 Prozent sinken.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 30.10.2025. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

