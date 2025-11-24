MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Montagabend an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 541,00 USD zu.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 541,00 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 544,02 USD zu. Bei 543,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 317.687 MasterCard-Aktien.

Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,72 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

MasterCard ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,34 USD gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8,62 Mrd. USD gegenüber 7,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte MasterCard am 04.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,49 USD fest.

Redaktion finanzen.net

