MasterCard Aktie News: MasterCard am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die MasterCard-Aktie musste um 31.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 332,95 EUR abwärts. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 328,85 EUR nach. Bei 333,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.013 Stück gehandelt.

Am 28.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 360,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 270,20 EUR ab. Abschläge von 23,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 28.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 5.200,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.155,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte MasterCard am 28.07.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,69 USD je MasterCard-Aktie.

