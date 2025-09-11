DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,51 +1,5%Gold3.691 +0,3%
Kurs der McDonalds

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Plus

16.09.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Plus

Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die McDonalds-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 303,61 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
255,45 EUR -1,80 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 303,61 USD. Der Kurs der McDonalds-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 305,78 USD zu. Bei 303,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 276.698 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD. Mit einem Zuwachs von 7,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 9,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.

Am 06.08.2025 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,36 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.net

