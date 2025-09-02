DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Medienbericht

JOST Werke-Aktie unter Druck: Platzierung lastet nachbörslich

03.09.25 20:43 Uhr
JOST Werke-Aktie fällt nach Platzierung deutlich | finanzen.net

Eine Aktienplatzierung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von JOST Werke erheblich belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
50,00 EUR -3,10 EUR -5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf Tradegate sackten die Papiere von JOST Werke zuletzt um 8,7 Prozent ab auf 48,30 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hatte der Kurs um knapp 17 Prozent zugelegt.

Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegenden Unterlagen berichtet. Das entspricht 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt von Kepler Cheuvreux.

/bek/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
19.08.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.2025JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.08.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025JOST Werke BuyWarburg Research
