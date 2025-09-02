JOST Werke-Aktie unter Druck: Platzierung lastet nachbörslich
Eine Aktienplatzierung hat am Mittwoch im nachbörslichen Handel den Kurs von JOST Werke erheblich belastet.
Werte in diesem Artikel
Auf Tradegate sackten die Papiere von JOST Werke zuletzt um 8,7 Prozent ab auf 48,30 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Seit Jahresbeginn hatte der Kurs um knapp 17 Prozent zugelegt.
Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegenden Unterlagen berichtet. Das entspricht 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt von Kepler Cheuvreux.
/bek/nas
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Weitere JOST Werke News
Bildquellen: JOST Werke
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.02.2021
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.2021
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2019
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2019
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2019
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
